Cubanos responden a pregunta: ¿En qué país te hubiera gustado nacer?

La agencia de noticias independiente CubaNet salió a las calles de La Habana a preguntarle a la gente en qué país les hubiera gustado nacer y si sienten orgullo de ser cubanos.

Francia, por ser un país bonito; Hawái, por sus playas; o Estados Unidos, por tener familiares allí o por ser el mejor país del mundo, fueron algunas de las respuestas a la primera interrogante.

En lo que sí hubo unanimidad fue en la cuestión de sentirse satisfecho de sus raíces: todos los entrevistados, jóvenes y de mediana edad, coincidieron en que están orgullosos de haber venido al mundo en la Isla.

"Me gusta viajar, pero me gusta mi país. Es el mío. De que el régimen este no funcione, no funciona. Pero el país mío es este, es el que me gusta", afirmó un hombre.

Un joven expresó que le hubiera gustado nacer en un país libre, donde haya democracia y la gente prospere. No obstante, aseguró que está orgulloso de ser cubano.

"Cubano sí, no me arrepiento de ser cubano. Una cosa no tiene nada que ver con la otra", subrayó.