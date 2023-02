Piden a la ONAT eximir de impuestos a campesinos cubanos

El campesino cubano Leonel Capote pidió a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) que se exima del pago de impuestos a los productores agropecuarios, teniendo en cuenta la crisis general que atraviesa el país.

"La ONAT debe valorar la situación que se encuentra la agricultura en estos momentos y hacer una exención de impuestos a los campesinos", escribió en su perfil de Twitter.

Asimismo, pidió ue se analicen las exigencias de la agencia tributaria cubana a los agricultores, porque si quieren disminuir sus impuestos tienen que justificar con recibos cada uno de los gastos que tuvieron en el año.

"La mayoría de los gastos en el sector campesino son injustificables porque dependemos de muchas ramas y nadie da un comprobante", explicó.

Como ejemplos, Capote mencionó que no se cuenta con comprobantes cuando trabajan con brigadas de obreros, ni de un mecánico o soldador.

"Buscamos alternativas comprando insumos, combustible y otros recursos y muchas veces, no hay comprobante", lamentó.

Tras su reclamo, varios internautas se solidarizaron con la situación y denunciaron al gobierno por no encontrar una solución a la crisis que atraviesan los productores agropecuarios del país, sobre todo en un momento tan difícil como el que vive Cuba, con pocos alimentos en mercados y a precios impagables.

"Agricultura actual en Cuba no existe, nunca han logrado atemperar a los tiempos que corren la forma de pensar y mucho menos la de actuar. No hay alimentos y los precios se elevan más allá del absurdo. No existe una meta clara", escribió una persona.

"Con el serio problema que hay con la alimentación lo que lleva es exención de impuestos al sector campesino pero a ellos les preocupa más que ustedes se enriquezcan... el hambre y la miseria del pueblo les es irrelevante". declaró otro usuario de Twitter.

"Ustedes no se dan cuenta que todo esto es intencional, esta crisis es artificial, creada a propósito, el cual es obligar a la gente a enfocarse en buscar comida y no en buscar su libertad, son demasiadas coincidencias para pensar diferente", aseveró otro cubano.

Leonel Capote es conocido en Twitter por sus publicaciones críticas al gobierno cubano y emplazar a la dirección del país a encontrar soluciones reales a las demandas de los campesinos.

Esta semana denunció que los bancos de Artemisa no tienen dinero para pagarle, por tanto se atrasa el salario de sus trabajadores y no puede recuperar las inversiones hechas en su finca.

Los campesinos cubanos tributan un 2% sobre la venta de productos agropecuarios, según establece la Ley del Presupuesto del Estado para el 2023, aprobada por el Parlamento en diciembre del pasado año.

Esta medida se adoptó por primera vez en 2021 y la bonificación formó parte de un paquete de medidas gubernamentales que pretendía incentivar la producción de alimentos en Cuba.

Sin embargo, el país continúa sin producir la comida que demanda la población y los precios aumentan considerablemente en los mercados oficiales e informales.