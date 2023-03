Arroz amarillo, otro plato desaparecido de la cocina cubana

El arroz amarillo es un plato clásico de la cocina cubana que se caracteriza por su versatilidad y por tener innumerables recetas que cada cocinero adapta a sus recursos. Muchas personas aseguran que ya no lo pueden hacer por el alto precio del cereal en Cuba.

El nombre le viene, como es de imaginar, por su color característico. En Cuba siempre se usó para esta receta el bijol, un condimento en polvo que se obtiene triturando los granos de la bija o achiote. Es un sustituto del azafrán que por su alto precio es un desconocido en la isla desde hace décadas.

Arroz amarillo en Cuba / Receta de Arroz con pollo a la Chorrera / CiberCuba

En la elaboración de un rico arroz amarillo al estilo cubano, se puede emplear cualquier tipo de grano, ya sea largo, bomba, criollo y según el que se use, el cocinero puede elegir la consistencia del plato final, desgranado, compacto, o incluso con un punto asopado, o meloso.

¿Qué ingredientes lleva un arroz amarillo en Cuba?

Esta es la "pregunta del millón". El arroz amarillo en Cuba lleva "lo que hay". Puede ser salchichas de pollo cortadas en rueditas, muslos de pollo, dados de carne de puerco (cerdo), ternera, jamón, chorizo, pescado, mariscos o simplemente vegetales como las habichuelas (judías verdes), cebolla y pimientos cortados en brunoise, guisantes, zanahoria, maíz, etc.

Más bien se trata de pensar qué ingredientes no debes añadir nunca en esta receta. No pondría papa, ni yuca, ni boniato, ni ningún tipo de tubérculo, porque hacen que el plato quede demasiado pesado y no es una experiencia feliz a la hora de degustarlo.

En medio de la actual crisis de alimentos que tiene el país, muchos lectores dirán "no hay nada de eso". Sin embargo, si hay arroz, sal y bijol en una casa cubana, hay oportunidad de hacer un arroz amarillo.

Arroz amarillo con carne de cerdo / CiberCuba

Inventos del cubano para dar color a la comida

La vida en Cuba está marcada por una profunda escasez, altos precios en los mercados y productos desaparecidos que traen a la mente una y otra vez los tiempos del "Período Especial".

En esa época los cubanos desarrollaron la inventiva culinaria a niveles muy altos. Faltó el bijol y las personas usaban para dar color al arroz amarillo, un medicamento que provocaba en los invitados a comer, sutiles cambios en el tono de la orina.

Otro plato para el que se inventó solución al color, fue al arroz frito. Se elaboraba un caramelo, casi al punto de quemado y se diluía en agua con sal. La mezcla toma un color café que se empleaba como sustituto de la salsa de soja (o soya).

En tiempos más recientes, ante la escasez de bijol en Cuba se comenzó a usar el curry, pero tiene un sabor potente que a muchos cubanos no les acaba de agradar.

Una libra de arroz cuesta 200 pesos en Cuba

El arroz amarillo era un clásico de la comida cubana, al que cada cocinero le daba su propio toque y generaba múltiples versiones. Desde el 2021, cuando el régimen impuso la "Tarea Ordenamiento", el precio del arroz comenzó a subir y en la actualidad supera en algunos lugares los 200 pesos por libra.

La inflación en Cuba deja a miles de familia en la pobreza, sin recursos para comprar alimentos, de modo que recetas como estas, que antes eran sencillas de hacer, se han convertido en verdaderos platos gourmet, imposibles de elaborar con frecuencia.

Arroz amarillo con carne de cerdo y chorizo / CiberCuba

El arroz amarillo es una receta de la cocina de aprovechamiento. Un cocinero avezado puede sacarle mucho provecho porque es rápida de hacer, muy adaptable y con pocos ingredientes se le puede dar de comer a muchas personas.

Si quieres probar una receta cubana de arroz amarillo, te dejamos la que lleva pollo, que es producto que puedes encontrar en Cuba.

Arroz amarillo con pollo / CiberCuba

Receta de Arroz amarillo con pollo

Necesitarás 2 cuartos de pollo (muslos y contramuslos), 1 taza de arroz, ½ pimiento verde, ½ cebolla, 2 tazas de caldo de pollo, 4 dientes de ajo, sal, comino, pimienta, una hojita de laurel y ¼ cucharadita de bijol.

Corta el pollo en octavos y añade los condimentos a tu gusto. Resérvalo en el refrigerador por media hora aproximadamente. Corta la cebolla, el pimiento y machaca los ajos.

En la olla de presión, pon un poco de grasa al fuego. Añade las piezas de pollo y deja que se sofrían. Incorpora luego los ajos y por último la cebolla, el laurel y los pimientos. Déjalos cocinar durante 5 minutos y remueve a cada rato para que se dore bien.

Lava y escurre el arroz. Añádelo a la olla mezclando con el resto de los ingredientes. Cúbrelo todo con el caldo, pon el bijol y tapa la olla. Una vez coja presión debes bajar el fuego y contar 15 minutos aproximadamente. Cada olla tiene características propias por eso no debes descuidar la cocción.

Retira la olla del fuego y deja que tu arroz repose por unos cinco minutos tapado. Sírvelo caliente acompañado de plátanos fritos o una ensalada de tomates.