Asesinan a puñaladas a hombre para robarle un caballo en Villa Clara

Un campesino cubano identificado como Osmani Allegue fue asesinado a puñaladas en la provincia de Villa Clara, supuestamente para robarle su caballo.

Una publicación en el grupo de Facebook "Molinos" señala que el hecho ocurrió en la localidad El Piojillo, de San Juan de los Yeras, Ranchuelo, Villa Clara.

El cadáver del hombre apareció debajo de su volanta, de la cual había sido desenganchado el animal.

"Se presume que el motivo del crimen pudo estar relacionado con el robo del caballo, pues el animal fue desenganchado de la volanta del campesino y no aparece", precisa la publicación.

Publicación. Facebook

Asegura que la policía ya detuvo a un sospechoso del homicidio, "un reincidente apodado “El Calvo” que es hijo de una informante de la policía llamada Araíz", señala.

La publicación lanza fuertes críticas a la prensa oficial cubana, que evita publicar los crímenes que se han sucedido recientemente en la isla, donde se vive una escalada de la violencia.

En diciembre del pasado año el asesinato de un anciano que se dedicaba a transportar personas en un carretón de caballos para robarle el animal conmocionó el municipio de Encrucijada, también en Villa Clara.

Comentarios a la publicación. Facebook

Según refierieron en las redes sociales vecinos del lugar, apareció muerto en un cañaveral, asesinado, degollado y con una mano cortada.

También trascendió en febrero la denuncia de una mujer que exigió a la policía encontrar al asesino de su abuelo de 76 años, quien fue apuñalado 22 veces hasta la muerte en su finca de Ceibabo, una localidad del municipio Manicaragua, en Villa Clara. El anciano vivía solo en su finca.

A finales de ese mes otro presunto asesinato conmovió a ciudadanos cubanos que expresaron su preocupación por la espiral de violencia que sacude el país, con informes diarios de robos, asaltos a mano armada y crímenes sangrientos.

"Hace apenas unas horas ocurrió otro asesinato en Cuba, precisamente en mi propio barrio, por lo que este, en particular, me toca de cerca y me ha dejado una sensación horrible. Esta vez fue uno de los CVP de la escuela primaria donde estudié, llamada Celia Sánchez, del Reparto José Martí, en Santa Clara", reportó el activista cubano Jonatan López.