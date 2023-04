Hispano gana casi cuatro millones de dólares en una gasolinera de EE.UU.

Misael Cruz, un hombre de origen hispano residente en la ciudad de Fontana, en California, se convirtió en el flamante ganador de casi cuatro millones de dólares tras comprar un boleto de Powerball en una gasolinera.

Sin embargo, tiene claro que el premio no lo cambiará, que seguirá ayudando a otras personas y piensa, además, que difícilmente renuncie a seguir buscando los precios más económicos en todo.

“Voy a seguir ayudando a la gente. Invertiré algo, pero este dinero no me va a cambiar como persona. Seguiré comprando donde estén los precios más baratos”, dijo Cruz en declaraciones a la Lotería de California.

El afortunado dice que cree que ganó como forma de recompensa divina por ayudar habitualmente a otras personas sin esperar nunca nada a cambio.

“Sé que fui recompensado por ayudar”, concluyó Cruz, a quien le faltó un número para ganar 600 millones de dólares. Sin embargo, no se queja de su suerte.

El ganador cuenta que tuvo un presentimiento el día que compró los boletos. Dice que tras recibir la buena suerte del vendedor, se detuvo en la puerta del negocio y se preguntó: “¿y si gano?”.

Interrogado sobre la forma en que se enteró de que había sido tocado por la suerte, explica que al día siguiente de comprar su boleto su hijo le envió un mensaje de texto preguntando si había comprado sus boletos en su gasolinera de siempre, en Fontana, porque habían anunciado en los medios de prensa que ellos habían vendido el billete ganador.

El hispano asegura que siempre compra sus boletos de lotería en la misma estación de servicio, cada vez que llena su tanque de gasolina.

“Busqué en línea, y luego mi corazón comenzó a latir rápido. Me volví hacia mi novia, y ella no creyó que hubiese ganado porque no mostré ninguna emoción. Yo estaba en shock y no lo creía ¡Tuve que revisar los números tres veces!”, explica.

Cruz dice que no estaba motivado a comprar su boleto debido al acumulado del sorteo, que no era muy alto, pero aún así apostó y lo consiguió.

Los números ganadores del sorteo, que correspondieron al 30 de enero, fueron 1, 4, 12, 36, 49, con el adicional 5. El boleto vendido en Fontana fue uno de los 123,142 boletos ganadores vendidos en todo Estados Unidos.

En noviembre de 2022, Edwin Castro, otro hispano residente en California, ganó más de $2,040 millones de dólares del premio mayor de Powerball, imponente cifra que marcó récord del sorteo.

El Powerball se juega en 45 estados, así como en Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Cuesta dos dólares el boleto y la posibilidad de acierto es de una entre 292,2 millones. Los sorteos se llevan a cabo todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET.

Para participar en el sorteo es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 35, que se denomina Powerball.

El boleto para participar cuesta dos dólares y los sorteos son todos los días lunes, miércoles y sábado. Se puede pagar una cantidad extra, llamada "Powerplay" para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.

Aunque la posibilidad de ganar el premio mayor se ha calculado que es de una entre 292,2 millones, la realidad demuestra que no es imposible.