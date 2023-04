Céline Dion estrena canción y debuta como actriz

La cantante canadiense Céline Dion está de regreso a los escenarios y ha estrenado en las plataformas digitales "Love Again", tema principal de la película homónima donde la artista debutará como actriz.

La balada es una de las cinco nuevas canciones de Céline Dion que integran el soundtrack de Love Again, comedia romántica interpretada por Priyanka Chopra Jonas (Quantico) y Sam Heughan (Outlander), según trascendió en RPP Noticias.

El 5 de mayo, la película llega a los cines y el 12 de ese mes estará disponible el álbum completo, con las cinco nuevas canciones de Celine Dion.

En la película, Céline Dion se interpreta a sí misma en su primer papel cinematográfico, bajo la dirección de Jim Strouse.

En esta comedia romántica, ante la pérdida de su prometido, Mira Ray envía una serie de mensajes de texto románticos al antiguo número de móvil de él,sin darse cuenta de que el número había sido reasignado al nuevo teléfono del trabajo de un periodista, que queda cautivado por la honestidad de los textos.

En un comunicado, reveló que ha disfrutado mucho su participación en el filme.

"Tener el privilegio de aparecer con los preciosos y talentosos Priyanka Chopra Jonas y Sam Heughan en mi primer film es un regalo que apreciaré siempre", dijo la cantante.

La actuación y canciones de la estrella canadiense son las primeras que hace luego de anunciar en diciembre pasado que padece una enfermedad neurológica incurable, que le impide continuar con sus conciertos.

La artista canadiense de 54 años llevaba tiempo sufriendo problemas de salud y fue diagnosticada con Síndrome de la Persona Rígida (SPR), una rara enfermedad neurodegenerativa.

Este síndrome bloquea progresivamente los músculos del cuerpo y acaba por impedirles caminar o hablar a quienes lo padecen.

Sin embargo, ahora vuelve a deleitar a sus fanáticos con nuevos temas que seguramente constituirán un éxito, así como lo fue "My Heart Will Go On", el tema central del éxito de taquilla de 1997, Titanic, que alcanzó el primer puesto en las listas de todo el mundo y convirtiéndose en la canción insignia de la cantante.

