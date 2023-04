Niña cubana de tres años separada de su familia tras arribar a Estados Unidos por parole humanitario

Una niña de apenas de tres años de edad que arribó a EE.UU. por parole humanitario podría ser enviada a un refugio porque la menor arribó al Aeropuerto Internacional de Miami en compañía de una familiar que no es su mamá ni su papá, y con un documento hecho en Cuba que cede de manera temporal la custodia a un tío residente en territorio estadounidense.

Sin embargo, tal documento no significa nada para las autoridades, quienes de momento han retenido a la menor en Inmigración, lo que tiene desesperada tanto a la familia en Cuba como en Estados Unidos.

“Lo que queremos es el bien de la niña. Somos su familia, no la queremos con extraños, la queremos con su familia. Siempre hemos estado ahí al pie de ella. Este angelito [la familiar que viajó con la niña a Miami] y su tío la han criado como la crió su mamá”, dijo la tía abuela entre lágrimas en declaraciones al periodista Mario J. Penton para America Tevé.

Según reveló la citada fuente, la madre de la menor optó por enviar a la niña sola a Estados Unidos porque no le llegó el parole de otro hijo.

“El tío ha sido su padre. No estamos hablando de un extraño. Es como su padre”, subraya la tía abuela de la niña desde Miami, quien mostró fotos familiares que confirman la unión y cercanía de la familia.

“Aquí le íbamos a dar buenas condiciones de vida. Íbamos a velar por el bien de la niña. Nunca le íbamos a hacer el mal. Es muy difícil. Uno se esfuerza, pero es muy difícil. Yo no tengo vida desde ayer porque me siento también responsable con esta situación. No sé para dónde coger ni qué hacer”, añadió la mujer, quien estaba acompañada de la joven que acompañó a la niña en el trayecto, al parecer otra tía.

“Miles de niños pasan ilegal por la frontera y se los entregan a sus familias. ¿Por qué a nosotros no nos dan el chance?”, es la pregunta que se hace la tía abuela, quien acudió al bufete de abogados Gallardo Law Firm en busca de ayuda.

“Venía con ilusión, venía contenta, venía feliz para estar con nosotros”, asegura mujer, quien afirma que la niña necesita asistencia médica porque antes de viajar le pusieron una vacuna contra el COVID que le provocó una reacción alérgica en la piel.

“Lo que queremos es lo mejor para ella. No estamos pidiendo más nada, que no se traumatice, la niña no se va a adaptar a estar lejos de nosotros”, concluyó la mujer entre lágrimas.

En declaraciones a Pentón, el abogado Ismael Labrador recomendó a madres y padres que están en medio de trámites similares que no envíen a sus hijos solos a Estados Unidos, y que en caso de hacerlo tengan todos los documentos en regla.

Los niños deben viajar con sus padres o con un tutor legal, pero los documentos deben estar validados en Estados Unidos y debe ser una custodia permanente.

Las autoridades estadounidenses no reconocen los documentos expedidos en Cuba y, en este caso, la situación es todavía más compleja porque no se trata de una custodia permanente lo que concedió la madre en Cuba al tío de la pequeña.

Según Labrador, ahora habrá que “demostrar lazos, vínculos entre ellos, probar que la niña no fue traída a Estados Unidos por trata humana”.

Los especialistas a cargo del caso ya se comunicaron con la congresista María Elvira Salazar para pedirle ayuda.