María Elvira Salazar pide conceder residencia por Ley de Ajuste a cubanos con I-220A

La política cubanoamericana María Elvira Salazar pidió que se les conceda la residencia por la Ley de Ajuste Cubana a los emigrantes que entraron ilegalmente al país y obtuvieron un permiso I-220A.

Salazar compartió un video en sus redes en el que aseguró que está trabajando para encontrar una salida legal a los miles de cubanos en esa situación, y que planteó el caso ante el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

"Estoy plenamente consciente de lo que están pasando cerca de 300.000, 4000.000, cubanos que tienen la I-220A. Entiendo muy bien que la I-220A no termina en nada. Ese grupo de gente no se puede acoger a la Ley de Ajuste Cubano. Entraron y después cuando se les acaba el permiso ya no saben qué van a hacer porque no tienen un camino seguro", dijo en su cuenta de Twitter.

"Por eso, yo, personalmente le dije al secretario de Homeland Security, el señor Mayorkas, cubanoamericano por cierto, que entienda que a esta gente hay que darle una respuesta, que puedan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano y puedan abrazar este país como lo hemos hecho tantos cubanos antes que ustedes", subrayó.

La congresista afirmó que Estados Unidos merece que esos cubanos tengan esa oportunidad que han tenido antes otros millones de compatriotas, que se han convertido en ciudadanos prósperos y dignos.

"Yo estoy en eso. Entiendo perfectamente cuál es la necesidad y estoy segura de que con el favor de Dios vamos a poder lograr que ustedes se acojan a la Ley de Ajuste Cubano como han hecho millones de cubanos antes", dijo.

"Estados Unidos merecen ese sacrificio y merece que ustedes, los que entraron con la I-220A se porten bien, sigan las reglas y se conviertan en ciudadanos prósperos y dignos y decentes de esta gran nación", concluyó.

En febrero del año pasado, trascendió que miles de inmigrantes cubanos que habían entrado de manera irregular a Estados Unidos podrían finalmente procesar su residencia permanente en el país, gracias a una decisión del gobierno de Joe Biden.

El beneficio migratorio, otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su Oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), fue el resultado de un acuerdo administrativo en respuesta a una demanda federal presentada por abogados de Miami.

La medida favorecería a los cubanos que ingresaron a suelo estadounidense después del 12 de enero de 2017 y hasta el 17 de noviembre de 2021, y que fueron registrados por las autoridades migratorias con un permiso de libertad bajo supervisión, identificado como I-220A.

Se dijo entonces que los solicitantes regularizarían su situación migratoria al amparo de la Ley de Ajuste Cubano (CAA).

"Es una gran victoria para gran parte de los cubanos que entraron de manera irregular al país, pero esta es una batalla que continúa, porque solo hemos ganado la mitad de nuestros reclamos", dijo a CiberCuba la abogada Claudia Cañizares, quien formó parte del equipo legal de la demanda.

Según explicó Cañizares, la decisión favorecería a los cubanos calificados con un I-220A en la categoría de "arriving alien", luego de presentarse en un punto fronterizo o ser liberados bajo fianza por la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (ICE), pero excluía a aquellos que lo hicieron de forma ilegal, como son calificadas las entradas por el Río Bravo, por ejemplo.

Los vuelos de deportación desde Estados Unidos hacia Cuba se reanudaron a finales de abril, con un primer vuelo en el que 123 inmigrantes cubanos fueron devueltos a La Habana.

La administración Biden prevé devolver sobre todo a cubanos con entradas irregulares al territorio estadounidense, que no cumplieron los requisitos de "miedo creíble" en su entrevista de asilo.

"Tristemente las deportaciones de cubanos dejaron de tener como foco de atención los delincuentes convictos para centrarse en personas desesperadas que llegan a Estados Unidos huyendo del desastre, la miseria y la persecución en Cuba", dijo a CiberCuba el abogado Willy Allen.

Se estima que los inmigrantes cubanos detenidos y clasificados con orden de deportación sumen unos 15 mil. Se trata mayormente de personas que llegaron por la frontera mexicana o por las costas de Florida tras el fin de la política de pies secos/pies mojados, en enero de 2017.

Allen explicó que el peligro inminente de deportación lo tienen los cubanos detenidos actualmente tras perder sus solicitudes de asilo o la presentación de sus casos de "miedo creíble" (riesgo de persecución o tortura de ser retornados). Una cifra mayoritaria de este grupo tiene un documento I-220B entregado a su entrada al país.

A estos 15 mil se suman los más de 42 mil cubanos con orden final de deportación tras cumplir delitos graves en Estados Unidos.