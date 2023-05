Bendíceme con el dolor

Dijo recientemente el filósofo español Borja Pavón, que escuchar los diferentes puntos de vista de nuestros enemigos siempre será más enriquecedor que partirles por la mitad con una sierra mecánica.

Obviamente, Borja no vive en Cuba y gasta mucho tiempo y dinero en productos para el cabello. O es que está siendo demasiado sarcástico y le estoy empezando a perder la pista.

El dólar estadounidense (USD) está a 185 y ya nadie discute si es culpa de elTOQUE o de Alejandro Gil. Tampoco se discute si sube o si baja. Sube y ya. Decía Huckleberry Hound que todo lo que sube tiene que bajar, pero al igual que Borja Pavón, no sabía lo que estaba diciendo. Y en la tarjeta MLC, el que tiene dos dedos de frente, no mete nada. Lo que haga falta para la comida y para de contar.

El concierto de La Diosa también subió y bajó mucho. De pronto, que el Watsco Center se quedara vacío fue un logro de la Revolución y viceversa. Porque para odiarse a muerte, siempre tiene que haber viceversa. Si no, es una mierda.

Aclaro aquí, que para que yo vaya a oír cantar a La Diosa, tiene ella que pagarme a mí. Pero también aclaro que el Watsco Center se llenó. No se llenó petado, pero se llenó normal, con sus espacios vacíos -como Álvaro Torres-, pero con más gente que lo último de Raúl Torres. Me lo dijo una de las bailarinas del show, que era jevita de un primo mío. Repito, no es que me importe, pero como he visto que molesta...

Si hablamos de música, también hablamos de cine y de la visita de Ana de Armas. Esto, tampoco me importa. Ana de Armas no me llamó para irnos para Varadero, ni me trajo un salve, ni jamás me ha dado ni un like, ni sabe que yo existo. Vive en una esfera totalmente diferente, es una estrella de Hollywood que estuvo nominada a la mejor actriz, en una película que quedó buenísima y perdió por muy poco.

Vino a visitar su país, no quiso ser entrevistada por Cubadebate -y posiblemente, tampoco por más nadie, de habérselo pedido- y cuando salga por esa puerta va a volver a sus asuntos hollywoodenses, que para ella -y para mí también- son más importantes que una batalla verbal en la guerra virtual de un país con hambre real y demasiado miedo como para sobreponerse a todo lo anterior.

A Elián González me lo sacan hablando de los emigrantes y de como él tiene varios amigos del barrio que se fueron al parole y de las buenas relaciones que mantiene con ellos. Cierra diciendo que como diputado a la Asamblea Nacional, piensa trabajar muy duro por el futuro de Cuba.

Pobre Elián -comunista, fidelista y revolucionario-, que perdió su vida en el mar... Patéticos intentos -el de Elián y el de la periodista que intentó entrevistar a Ana de Armas- de empatizar con una emigración que los repudia visceralmente.

En el video de la golpiza de los dos policías, uno de los oficiales empieza a gritar que él es comunista, fidelista, revolucionario y entre ambos proceden a moler a golpes y estrellones contra el suelo a un hombre esposado. A mí siempre me costó entender qué cosa era "ser fidelista" y más abstracto aún, "ser revolucionario", pero este video me aclara muchas dudas. Lo de "ser comunista", entre Alejandro Gil y Miguel Díaz-Canel (DC) me lo aclararon ya hace tiempo.

Miguel Díaz-Canel, a quien el cielo obsequia por su cumpleaños con una tormenta de hielo...

Se hacen todo tipo de planes. Que si vamos a ser como Rusia, que si vamos a ser como China. A los optimistas les recordaré que para cuando se termine la guerra de Ucrania, Rusia va a ser el perro de pelea de China en Europa, como mismo Cuba fue el perro de pelea de la URSS en América Latina. Y nosotros no vamos a ser nada, de nadie, porque no tenemos infraestructura suficiente como para que el ser dominados le reporte alguna ganancia al dominador.

Arturo Mesa se fue y escribe desde Atlanta. Dice que hay comida y trabajo y vida después de la muerte. Yo le creo, pero después de sonarme una película tan mala y tan larga, ahora no puedo irme del cine sin ver el final.

El litro de gasolina vale lo que pida el que lo tiene y casi nadie tiene. La cola se volvió normal. El petróleo, otro tanto. Dicen las malas lenguas que las patanas turcas no funcionan con cualquier combustible y que ese hay que comprarlo aparte. Que si no, les pasa como a la Guiteras y los turcos no quieren eso. No sé si sentirme halagado. Cualquier cosa menos apagar La Habana. Se ve que nos estiman.

En fin, corriente habrá, pero ya el pollo se está acabando. ¿Quedará picadillo y/o perrito? Mientras tanto, las MiPyMEs venden de todo, y a su vez las MiPyMEs también se venden y se compran, en alrededor de medio millón de pesos. Y que conste, se vende sólo un papel firmado, que es lo único necesario para importar.

El Primero de Mayo se cancela y después se pospone lo cancelado. Es lo único inteligente que han hecho. A mí no me sorprendió. Ya me lo habían dicho, pero desde que me enteré lo he estado diciendo y nadie me quiso creer, hasta que lo anunciaron en el noticiero. Ustedes siguen sin hacerme caso. Y cuando lo anunciaron, cundió el pánico.

Claro que la marcha se canceló, pero se convirtió en un acto en La Piragua. Casualmente, a menos de 100 metros de una de las colas de gasolina más grandes de La Habana. Así que se pospuso hasta el viernes, a ver qué hacen con la cola.

Con el país entero despeñándose estrepitosamente por el barranco de la ineficiencia, la soberbia, la estupidez, la corrupción y la miseria económica, humana, y moral, la Seguridad del Estado -el servicio de contrainteligencia más grande del hemisferio occidental- juega a las escondidas con unos escritores. El país avanza y eso les duele.

Bendíceme con el dolor. Este es el camino.

P.D. Adjunto una imagen de Liudmila Velasco y Nelson Ramírez de Arellano Conde, "Absolut Revolution". La obra es de hace años, pero es como si la hubieran hecho hoy, Primero de Mayo.