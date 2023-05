Ya disponible "Me dio la gana", nuevo estreno de La Diosa

“Me dio la gana”, el último tema de La Diosa, ya está disponible en la plataforma Spotify, y la popular cantante le dice a sus seguidores que la canción tendrá también videoclip.

Este sábado la artista anunció el estreno de su última canción con un challenge o coreografía protagonizado por ella, Rey el Mago (su esposo) y un tercer bailarín.

“Hay una pila de gente que le pica lo que estoy haciendo / Hay una pila de gente que le pica cómo estoy viviendo”, comienza el tema dedicado a todos aquellos que la tienen en el punto de mira.

Un fragmento de la canción compartido por la artista se refiere a buena parte de las críticas que ha estado recibiendo en los últimos meses.

“Haga lo que haga, piense como piense, ustedes me van a criticar / Con mi pelo verde, me van a criticar / Porque tengo tatuajes, me van a criticar / Porque partí el Watsco, me van a criticar / Mientras más me esfuerzo ustedes me critican más / Porque me puse La Diosa, me van a criticar / Cuando me da por reír, me van a criticar / Cuando me da por llorar, me van a criticar”, dice una parte de la letra.

Desde su llegada a Miami con su familia gracias a un patrocinador, la polémica cantante está en el centro de muchas miradas, tanto de los que le desean lo mejor en su nueva vida, como los que la tachan de vulgar o critican su éxito. A estos últimos va dirigido “Me dio la gana”.

“Que te compraste un carro carísimo, me dio la gana / Que te pusiste el culo grandísimo, me dio la gana / Que mi carácter es tragiquísimo, me dio la gana / Que soy vulgar y hablo feísimo, me dio la gana”, dice La Diosa en otro tema timbero destinado a ser coreado por sus seguidores.

A todos sus críticos, la cantante les quiso dejar claro lo que piensa. Si en el pasado aseguró que tiene “La papaya de 40 libras” y tras su llegada a Miami dijo con su música que, el que quiera verle el mencionado fruto, es “Por debajo del agua”... no sorprende en lo absoluto que grite a los cuatro vientos que todo lo que hace es porque le da la gana.

“Después se ponen bravo cuando digo que tienen que tocarme la papaya / Después se ponen bravo cuando sigo matando a esos canallas”, sentenció La Diosa sobre los chismosos y envidiosos de sus éxitos.

Además de este tema, quedan pendientes otros dos estrenos, una colaboración con Baby Lores y el videoclip con Eddy K.