Padre pide ayuda para salvar la vida de su hija ingresada en Cuba

Un padre cubano ha lanzado un pedido de ayuda para salvar la vida de su hija ingresada en un hospital cubano.

El mensaje del padre residente en Miami, cuyo nombre no ha trascendido, fue difundido por Melo Martínez, una cubana que aseguró que la niña es su paciente, en el grupo Revolico Villa Clara.

“Necesito para mi niña en Cuba un catéter permanente pediátrico para hemodiálisis. Ya se le ha comunicado en su hospital en Cuba a todo el que tiene que ver con esto, y no lo hay. Por favor, es importante para su bien, yo vivo en Miami, lo he tratado de comprar, pero está a nivel de hospital no le he podido llegar”, explicó el padre.

Facebook / Revolico Villa Clara

El padre compartió sus datos para que lo contacte quien pueda ayudar a su hija, que se atiende en el hospital Pediátrico José Luis Miranda, de Villa Clara.

“Por favor, si alguien me puede ayudar por favor mi número es 786 487 1170, por favor, ayúdenme con esto, es una niña muy alegre y con deseos de vivir, en algún lugar de este mundo tiene que haber disponible y sé que todavía hay personas con deseos de ayudar”, concluyó.

En medio de la profunda crisis económica y social que padece Cuba, y que golpea especialmente al sistema de salud, los pedidos de ayuda de cubanos en las redes sociales, pidiendo medicamentos o insumos, son cada vez más frecuentes.

Este mismo miércoles trascendió que un niño cubano de tres años, residente en Matanzas, fue diagnosticado con leucemia y necesita ayuda para conseguir los medicamentos que requiere.

Los medicamentos necesarios son Ciclofosfamida (1g) en 6 bulbos, Ifosfamida (1g) en 6 bulbos y Etopósido en 6 bulbos, dijo en Facebook el cubano Yairán Mesa Viera.

La familia del niño busca estos medicamentos por todos los medios posibles, pero hasta el momento no han logrado conseguirlos.

También este viernes la cubana Mailin Rueda Sevila ha lanzado un pedido desesperado de ayuda en las redes sociales pidiendo una visa humanitaria para su hijo de 9 años que sufre insuficiencia renal crónica en fase terminal.

El niño Juan Ernesto Benítez Rueda debe hacerse tratamiento de hemodiálisis tres veces a la semana durante tres horas en Santiago de Cuba.

“Mi niño hace dos años está listo para trasplante con donante vivo. Su papá es compatible con él y le va a donar un riñón. En el país no existen condiciones suficientes para una operación de esta magnitud”, precisó la madre.