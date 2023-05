Céline Dion cancela todos sus conciertos por problemas de salud: "No me rendiré"

La cantante canadiense Céline Dion canceló las 42 fechas que habían sido reprogramadas de su gira Courage World Tour, mientras se recupera de varios problemas de salud, informó el viernes en su página oficial.

"Siento mucho decepcionarles una vez más. Estoy trabajando muy duro para recuperar fuerzas, pero las giras pueden ser exigentes y difíciles, incluso cuando estás al 100%. No sería justo para vosotros aplazar de nuevo los conciertos, y por mucho que me rompa el corazón, es mejor cancelarlo todo ahora, hasta que esté realmente preparada para volver a los escenarios. Quiero que sepáis que no me rindo... y sobre todo, ¡que estoy deseando volver a veros!", publicó la artista.

El Courage World Tour que inició Céline Dion en septiembre de 2019 ya se había enfrentado a numerosos contratiempos y aplazamientos. En 2020 los conciertos fueron detenidos ante la pandemia de Covid-19 y al menos 42 fechas se pospusieron para 2023 y culminarían en abril de 2024.

Sin embargo, todas han sido canceladas, luego de que trascendiera que la cantante sufría de "espasmos musculares severos y persistentes", que luego se confirmaron como síntomas del síndrome de la persona rígida, un raro trastorno neurológico.

La cantante reveló su diagnóstico en diciembre del pasado año, cuanto en un video posteado en redes sociales afirmó: "Antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí. He estado lidiando con problemas con mi salud durante mucho tiempo, y ha sido realmente difícil para mí enfrentarme a estos desafíos y hablar de todo lo que he estado pasando".

El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS), define que el síndrome en cuestión "se caracteriza por una rigidez muscular fluctuante en el tronco y las extremidades y una mayor sensibilidad a estímulos como el ruido, el tacto y la angustia emocional, que pueden desencadenar espasmos musculares".

Esta enfermedad también genera problemas para caminar o moverse y se asocia a un mayor riesgo de caídas. Aunque los síntomas pueden aliviarse con inmunoglobulina intravenosa (IgIV), relajantes musculares y analgésicos, aún no existe cura conocida.

La nota en su página, donde se enlistan los 42 conciertos cancelados con sus fechas, aclara que sus seguidores podrán obtener el reembolso de las entradas adquiridas en el punto de venta original.

A pesar de sus problemas de salud en abril Céline Dion regresó a los escenarios y estrenó en las plataformas digitales "Love Again", tema principal de la película homónima donde la artista debuta como actriz.

La balada es una de las cinco nuevas canciones de Céline Dion que integran el soundtrack de Love Again, comedia romántica interpretada por Priyanka Chopra Jonas (Quantico) y Sam Heughan (Outlander), según informó en RPP Noticias.