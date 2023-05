Israel Rojas insulta a activistas cubanos: “Soy un cubano que no se deja intimidar por un par de comepin...”

El líder del dúo Buena Fe y ferviente defensor del régimen cubano, Israel Rojas, insultó a los activistas cubanos que le mostraron su rechazo en Barcelona, donde el músico tocó para animar un mitin de campaña de un partido independentista y de ultraizquierda.

“Yo no tengo ningún cargo público, pero soy un cubano. Y soy un cubano que no se deja intimidar por un par de comepingas como estos”, dijo Rojas en declaraciones a un medio venezolano al terminar su presentación.

El concierto, celebrado en la plaza Virrey Amat (Nou Barris, Barcelona), congregó a un grupo de activistas que protestaron contra la presentación del dúo organizada por el partido catalán de la CUP (Candidatura de Unidad Popular), con de fuertes exclamaciones de "¡Abajo la dictadura!" y "¡Patria y vida!".

Con pancartas y camisetas con símbolos cubanos, los activistas expusieron en el concierto que en Cuba hay una dictadura y el pueblo pasa hambre, mientras sus simpatizantes gozan de abundancia y viajes al extranjero.

Además, reiteraron que en el país la lista de presos políticos aumenta cada día, contradiciendo las declaraciones de Rojas, quien aseguró en una entrevista que en su opinión en Cuba no había presos por motivos políticos.

Momentos previos a la presentación con muy pocos asistentes, un grupo de activistas intercambió palabras con el dúo, cuyos integrantes comían en un Burger King. Según el video difundido por los activistas, el encuentro comenzó siendo una discusión con varios opositores que pidieron explicaciones a los músicos, pero pronto devino un enfrentamiento casi violento.

Tras el fallido concierto, en el que cantaron cuatro canciones para un auditorio de escasos simpatizantes de la CUP (fuerza política que se quedó prácticamente sin representación en las elecciones municipales y autonómicas del pasado fin de semana en España), Rojas descargó su rabia y frustración ante los micrófonos de un medio bolivariano.

“Nosotros venimos aquí a cantar canciones de amor, canciones de paz. Pero el objetivo es silenciar la voz de Cuba. Por supuesto, no lo van a lograr. Mientras yo tenga garganta para cantar, cantaré. Porque a eso me dedico, con eso doy de comer a mis hijos y es lo que sé hacer”, dijo el cantante.

Insistiendo en desconocer la voz de la sociedad civil cubana, luego del rechazo que provocó la agresión a unos activistas cometida por presuntos diplomáticos cubanos en el concierto del dúo celebrado en Madrid, Rojas mantiene su posición de firme respaldo a la dictadura, aparentando ser un “artista” preocupado por alimentar a su familia, ajeno a la represión que ejerce el régimen totalitario cuyas instituciones -desde el gobernante Miguel Díaz-Canel hasta el ejército- han salido en tromba en su defensa.

“Yo no soy funcionario público, yo no tengo nada que… eeeee… O sea, yo no tengo ningún cargo público, pero soy un cubano. Y soy un cubano que no se deja intimidar por un par de comepingas como estos”, declaró el cantante en su violento exabrupto.

El fragmento de video con sus palabras ha circulado por las redes sociales, donde son muchos los cubanos que le reprochan a Rojas hablar en nombre de “Cuba” y tergiversar el activismo por los derechos humanos y la democracia con los mismos calificativos que emplea el régimen.

“¡Silenciar la voz de Cuba no! ¡Tú no eres Cuba! ¿Quién te dijo a ti que tú eres Cuba? Silenciar la voz de los esbirros como tú, silenciar al PCC, y silenciar a la dictadura asesina. ¡Y mientras yo tenga garganta para gritarte cada vez que vengas a Madrid iré a gritarte! ¡Yo también soy un cubano que no se deja intimidar por un par de comepingas como ustedes!”, contestó en Twitter el médico y activista Lucio Enríquez Nodarse.

Con la etiqueta de #acantaralapiedra, otros cubanos expresaron su rechazo al dúo. “El ‘ademán de concierto’ del agente fue de tal magnitud que la CUP -partido enemigo frontal de la unidad de España- acaba de ser barrido literalmente de la geografía política de toda Cataluña, en las elecciones de ayer. Ese es ‘el aporte’ de #MalaFe a la causa comunistoide en España”, le dijo el usuario de Facebook identificado como Arturo de Armas Lago.

Captura de pantalla Facebook / Arturo de Armas Lago

“Los voceros de la Dictadura Cubana están defenestrados por completo y lo saben... han tomado ‘de la misma medicina’ que recetan las fuerzas represoras cubanas; en el futuro su único reducto serán las guaridas de la Izquierda (como el País Vasco, en Ginebra y en los Sindicatos de Madrid)”, añadió.

Por su parte el activista y creador digital identificado en Facebook como Edmundo Dantés Junior compartió el video de Rojas y comentó con ironía: “Israel de Buena fe dice que hay quienes quieren silenciar ‘la voz de Cuba’ pero que él, mientras tenga voz, seguirá... Y termina con unas bellas metáforas”.