¿Llegará el dólar a 250 pesos este año en Cuba?

La economía cubana sigue en caida libre. El dólar estadounidense ha estado rompiendo récords en el mercado informal cubano, alcanzando una cotización de 215 CUP, según ha reportado El TOQUE recientemente. A pesar de la creciente demanda de dólares, el gobierno cubano ha mantenido su tasa oficial de cambio, lo que ha llevado a el aumento de las transacciones en el mercado negro para la divisa.

Tasa de cambio el día 17 de Julio 2023 / El Toque

El 24 de junio de 2023, el dólar superó por primera vez la barrera de los 200 pesos en el mercado informal cubano, alcanzando su cotización más alta desde la "unificación monetaria" que entró en vigor el 1 de enero de 2021. Según las mediciones del medio independiente El TOQUE, el dólar estadounidense se cotizó a 202 CUP.

El 7 de julio de 2023, el dólar estadounidensese cotizaba a 209.00 CUP en el mercado informal cubano. Algunas proyecciones estiman que si el gobierno no adopta medidas urgentes, en diciembre podría estar cotizándose a 250.00 CUP o más.

El 16 de julio de 2023, el dólar estadounidense rompió otro récord, cotizándose a 215 CUP en el mercado informal cubano. Según un pronóstico publicado por El TOQUE, se prevé que las divisas en el mercado informal cubano continuarán al alza durante lo que resta de julio. El valor central más probable para el dólar durante las cuatro semanas de este mes es de 213 CUP, con un máximo de hasta 222 CUP por dólar en efectivo.

La devaluación continua del peso cubano frente al dólar en los últimos meses puede apreciarse en el siguiente gráfico. En el se puede apreciar que este se devaluo desde un poco mas de 160 a inicios de año hasta los 215 CUP alcanzados recientemente.

Evolución de la tasa de cambio CUP/USD ultimos 6 meses / El Toque

Estos acontecimientos han generado preocupación entre los ciudadanos cubanos, que deben destinar cada vez más dinero para adquirir dólares. Consultados al respecto algunos emprendedores cubanos que se dedican a llevar ropa y otros productos a la isla, las llamadas mulas, comentan que se esta haciendo muy difícil para la población adquirir productos a los precios que impone la cambiante tasa de cambio. La situación es compleja y el gobierno cubano no adopta ninguna medida que pueda cambiar de manera significativa la situación económica de los cubanos. Preguntado al respecto el economista cubano Elias Amor comentó: "Si no cambian las condiciones actuales no hay motivo para que se estabilice".

Vista la incapacidad del gobierno cubano de realizar cualquier cambio necesario para liberar la economía cubana, existen grandes posibilidades de que veamos el dólar a $250 o más antes de que termine el año.