Insólito: Mujer hace yoga en mitad de una carretera en el sur de Florida

Foto © Collage Captura de Instagram/Only in Dade

La imagen de una mujer acostada en el suelo en mitad de una carretera dispuesta a practicar yoga debajo de una copiosa lluvia, se ha viralizado en redes sociales.

Aunque el video fue publicado en la popular cuenta de Instagram Only in Dade junto a la descripción "parar, caer y hacer yoga", en el apartado comentarios varios internautas aseguran que el lugar en cuestión no es en Miami-Dade, sino Fort Lauderdale, en el condado de Broward, en las inmediaciones de un centro comercial Coral Ridge.

En las insólitas imágenes, que acumula miles de visualizaciones en pocas horas, se ve a una mujer acostada en mitad de la vía, bien vestida pero descalza, con un bolso colocado a sus pies, mientras junta los brazos en lo que parece ser una asana de yoga.

"Namasté", "Alineando los chakras"; "Aleja a tus hijos de la drogas", "Hay que parar ya", fueron otros de las decenas de comentarios, unos en plan jocoso y otros indignados por el peligro que tal escena supone para el tráfico, y más en un día de lluvia.

"Miami se está convirtiendo en un circo de monstruos. Triste lo que le pasó a nuestra ciudad", sentenció un internauta.

Tras el múltiple desmentido de que las imágenes no ocurrieron en Miami-Dade, algunos comentaristas bromearon y dijeron que la mujer seguro venía de Miami.

Y es que en los últimos meses las autopistas de Miami-Dade siguen dejando a diario material para el asombro. Hace pocas semanas la imagen de dos mujeres acostadas en un colchón colocado arriba del techo de un auto mientras el vehículo circulaba por una calle del condado, escandalizó a cientos de internautas que criticaron la peligrosa aventura.

Previamente, la imagen de un joven montado en una vespa de espaldas, sin casco y con los pies rozando el suelo por una carretera del condado, también se viralizó en redes sociales. En ese caso el pasajero iba con los brazos cruzados sin más sobre la cajuela posterior del vehículo, sin preocupación alguna al parecer por la temeridad de lo que estaba haciendo.

En junio, la imagen de un hombre circulando a toda velocidad por una autopista de Miami con dos mujeres montadas en su moto, una de ellas sentada en incómoda y peligrosa posición de frente al conductor, también desató decenas de reacciones, la mayoría coincidiendo en el auténtico disparate de tal aventura. Eso sí, en ese caso al menos los tres tenían casco puesto.