Mujer en bikini se refresca durante aguacero en un parking de Miami

Foto © Collage Captura de Instagram/Only in Dade

En medio de las lluvias en el condado de Miami-Dade asociadas al huracán Idalia, una joven en bikini no dudó en refrescarse bajo un aguacero en un lugar un poco singular: un parking.

"Una forma diferente de lidiar con la lluvia", se puede leer en el perfil de Instagram Only in Dade, donde en pocas horas el video se ha viralizado con más de 60 mil likes y casi tres mil comentarios, muchos de ellos preguntándose por qué en un parking.

Las imágenes muestran cómo la joven incluso se acostó sobre el asfalto en pleno estacionamiento.

"Bastante inteligente, todo el aceite filtrado y otros productos químicos en ese estacionamiento simplemente filtrándose a través de esos poros. Podría haber encontrado un lugar mejor", cuestionó una internauta.

"Me encanta bañarme en microplásticos", ironizó otra en medio de muchos comentarios que le recomendaron a la muchacha que si lo que quería era meditar, mejor sobre la tierra o la hierba.

Los más previsores advirtieron de los peligros de que pudiera ser atropellada porque acostarse en un parking bajo la lluvia no parece un plan muy seguro.

"Déjenla ser rara en paz", sentenció un internauta compasivo; mientras que uno atraído por la fémina se preguntó por qué algo así no pasa en su estacionamiento.

"Les presento a Idalia", sentenció un bromista. "Ese huracán sí se ve que rompe cualquiero hogar", acotó otro.

"Ella está pidiendo a la madre naturaleza que lave todos sus pecados", bromeó un tercero, y así hasta deslizar casi tres mil comentarios con las más alocadas hipótesis sobre la extraña joven en bikini que se bañó en un aguacero en un parking.

Claro que más allá del exotismo del bikini, no es la primera vez que alguien elige la lluvia sobre el asfalto para tomarse un receso.

Hace unas semanas la imagen de una mujer acostada en el suelo en mitad de una carretera dispuesta a practicar yoga debajo de una copiosa lluvia, también se viralizó en redes sociales.

En ese caso aunque el video fue publicado en la popular cuenta de Instagram Only in Dade junto a la descripción "parar, caer y hacer yoga", en el apartado comentarios varios internautas aseguraron que el lugar en cuestión no era en Miami-Dade, sino Fort Lauderdale, en el condado de Broward.

En las insólitas imágenes se veía a una mujer acostada en mitad de la vía, bien vestida pero descalza, con un bolso colocado a sus pies, mientras juntaba los brazos en lo que parece ser una asana de yoga.