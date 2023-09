"Prohibido" de Seidy La Niña rebasa las 500 mil views en Youtube: "Y esto es gracias a ustedes"

Seidy La Niña celebró que su último tema, "Prohibido", hubiera rebasado ya las 500 mil visualizaciones en Youtube a tan solo dos semanas de su estreno.

Feliz por el nuevo logro, la cantante cubana radicada en Miami compartió en sus redes sociales un vídeo donde canta desde la cama parte del tema, que no pocas reacciones y polémica ha desatado.

"Y esto es gracias a ustedes", dijo en su publicación que ha motivado las bendiciones y felicitaciones de sus seguidores.

"Tremendo tema"; "Me encanta éxitos. Bendiciones Miles"; "Me encantó ese tema, me gustan todas pero ese es de los que marcan"; "Excelente tema me encanta bendiciones y éxito en tu carrera"; "Y tiene que llegar al millón si es un éxito de tema bendiciones"; "Dura. Me encantas"; "No hay un día que no escuche los temas de esta mujer... Me encanta su estilo en general"; "Seidy eres la mejor me encantan tus canciones, pero está llegó y paró", se lee entre los comentarios.

Sorprendida por la acogida y por haber llegado a tantos corazones con la canción se confesó hace unos días la cantante cubana, que se ha tomado con humor, sarcasmo y, también, 'calentando', toda la controversia que el tema y su videoclip han desatado con respecto a su propia sexualidad.

"El problema es ser feliz, no hay más, vive, ama, disfruta, cómete la fruta que te guste, no importa si es piña o papaya, lo importante es que no te pases de la raya", dijo a principios de mes desde la playa sobre todo el revuelo que el tema había provocado.

Polémicas al margen, La Niña -quien se ganó los elogios hace unos días posando divina y sensual con un conjunto blanco- sigue imparable y este fin de semana sorprendió con un vídeo de la filmación de su nuevo videoclip "junto a tantas niñas hermosas".

En octubre, además, dará su primer concierto en Miami, la ciudad que "la vio crecer".