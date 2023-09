"Bella y divina": Elogios a Seidy La Niña por su look total white

Con una foto en la que lleva un conjunto blanco y mira fijamente a la cámara, Seidy La Niña se ganó los elogios y bonitos mensajes de sus seguidores, que no escatiman nunca en mostrarle su apoyo.

Unas sandalias rojas de tacón alto colocadas al fondo en el suelo, donde ella posa sentada, y sus labios carmesí son las únicas rupturas cromáticas en el favorecedor look total white.

Su pelo natural, más corto y sin las extensiones que a veces lleva, y unas maxi argollas como pendientes, completan el aplaudido estilismo.

"Nada saber mejor que un amor prohibido", una clara alusión a su más reciente estreno, comentó La Niña en la publicación que provocó miles de likes y cientos de comentarios.

"Me encanta ese conjunto blanco, te ves preciosa"; "La verdadera mulata y no pienso discutirlo con nadie"; "Hermosa"; "Bella, devuélvete, que te pasaste"; "Muy fina, eres única bendiciones"; "Espectacular esa fotografía"; "Bella como siempre"; "Hermosa figura y bonito talento", se lee en los mensajes, entre los que no faltan quienes se mostraron de acuerdo con la frase que acompaña el post.

"Prohibido", último lanzamiento de Seidy La Niña ha provocado no solo los aplausos de sus admiradores sino hasta polémica por la orientación sexual de la cantante.

En la actualidad, el videoclip rebasa las 479 mil visualizaciones en Youtube a tan solo dos semanas de estrenado.

Pero no es el éxito de este tema, del que dijo en días recientes que nunca imaginó podía llegar a tantos corazones, lo único que a nivel profesional tiene feliz a Seidy La Niña, pues el próximo 28 de octubre dará su primer concierto en Miami, la ciudad que la vio crecer.