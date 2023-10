Turista español sorprendido al probar una barra de maní cubana: "Una maravilla"

Un influencer español de visita en Cuba se quedó maravillado al probar por primera vez el turrón de maní molido.

Jesús Sánchez, quien se identifica como jesusansal en su cuenta de TikTok, mostró a sus seguidores una barrita de maní de fabricación artesanal, envuelta en un papel "pegajoso".

"Yo no sé muy bien cómo se come esto", admitió.

Tras darle una mordida a lo que denominó "crema de maní", el joven se quedó impresionado por su sabor y su textura, que se le deshacía en la boca.

"Esto es una maravilla. Ay, qué rico, buenísimo. Básicamente es cacahuete, como si fuera crema de cacahuete, pero no tiene nada que ver. Estos es un paraíso; me recuerda mucho al turrón español, un turrón blando", señaló.

Jesús Sánchez lleva varias semanas contando su experiencia al probar otros alimentos típicos de Cuba, o algunos como la pizza, de origen europeo pero muy popular en la Isla.

"Lo típico en Cuba es coger la pizza, doblarla, mira cómo chorrea... y se la toman así, como si fuese esto un bocadillito. La pizza es como supergordita, no es como las pizzas a las que yo estoy acostumbrado", comentó.

En otra ocasión, mostró su sorpresa al conocer los mamoncillos, una fruta tropical desconocida en su país que le encantó.

"¡Yo esto no lo había visto en mi vida!", confesó, antes de dar su valoración: "Un poquito ácida, pero también muy dulzona. Está buena, tiene un buen sabor, pero no hay manera de comerme esto, porque esto tiene un hueso enorme", señaló.

Natural de Cádiz, en Andalucía, pero radicado en Holanda, el joven divierte a sus seguidores en Internet cuando prueba la comida de otros países.

En una ocasión, quedó impactado con el sabor, la textura y el tamaño de los aguacates criollos, y al probar uno se extrañó de que no necesitaba ni sal ni pimienta.

"Mirad los pedazos de aguacate que hay aquí en Cuba, esto no es ni medio normal, un kilo de aguacate. Yo no he visto esto en mi vida, vamos a probarlo a ver cómo están los aguacates cubanos, porque esto tiene una pinta de estar bueno no, lo siguiente", afirmó.