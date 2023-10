Otaola responde con dureza a Emilio Frías

El influencer cubano Alexander Otaola respondió con duras palabras un video de Emilio Frías, director de la orquesta El Niño y La Verdad", donde el cantante lo llama cobarde y le augura un mal final.

En el show Farándula de Cuba, publicado por el canal de YouTube Cubanos por el Mundo, Otaola se dirigió directamente a Frías y le expresó fuertes ofensas.

"Yo creo que eres un descarado, un oportunista y un inflador de globos. Puedes hablarme en femenino, tratar de denigrarme, y culparme de todo lo malo, pero un tipo como tú, cobarde y poco hombre, no tiene la testosterona que hay que tener para que yo me acompleje", dijo Otaola.

La polémica entre Frías y Otaola comenzó hace dos semanas, tras el nacimiento de la hija del cantante en México.

El músico dejó Cuba con su pareja embarazada y la niña nació lejos de la isla. Esto a Otaola no le pareció bien y criticó al director de orquesta. Lo acusó de ser seguidor del régimen y dijo que la niña debió nacer en un hospital cubano con las malas condiciones que allí imperan.

Esto molestó al cantante y respondió con durísimas palabras al influencer. Entre otras cosas le dijo que "lo único que ha hecho es lucrar y hacer dinero con el dolor de los cubanos". Otaola no se quedó en silencio y ha vuelto a la carga con más ofensa contra Frías.

Este lunes Otaola le dijo al director de "El Niño y La Verdad", que le falta nada para ser "La Niña de la Mentira". Lo acusó de ser un "guajiro trepador" y un tipo carente de talentos.

El influencer también se refirió al tema musical "Cambio", que le generó problemas a Emilio Frías en Cuba. En criterio de Otaola el músico nunca sufrió censura ni fue criticado porque esa canción "no dice nada".

"Te hiciste el ofendido, el sancionado y no fuiste nada. Porque no vales nada, no eres nadie, no te tienen en cuenta, nunca has conseguido nada, dentro del charquero asqueroso de la mediocridad musical que queda en la isla, ni siquiera allí, has logrado resaltar", dijo Otaola.

El influencer dijo que el cantante no tendrá espacio en Estados Unidos y que en México solo será "amenizador de un tugurio". Se refirió también a las creencias de Emilio Frías y le dijo que la deidad a la que se consagró no lo respeta.

Otaola ha tenido conflictos similares con otros artistas cubanos. No es la primera vez que se enfrenta en las redes sociales con músicos residentes dentro y fuera de Cuba. Uno de los casos más mediáticos fue su discusión con Descemer Bueno litigio que resolvieron recientemente de forma amistosa.