Madre cubana muestra condiciones de su hijo discapacitado en medio de un apagón

Una madre cubana denunció en sus redes lo que sufre su hijo discapacitado cuando quitan la luz en su barrio en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos.

María Caridad Pérez, madre de un joven de 21 años que padece hipoxia cerebral desde que nació, mostró en un video lo que sucede durante un apagón.

"... demostrar qué hace una madre en Cuba para ayudar a su hijo a vivir, en estas pésimas condiciones que este castrismo esta acabando con los enfermos en Cuba", dijo.

El paciente, nombrado Jesús Lorenzo Pérez, tiene una discapacidad mental y motora que equipara su desarrollo al de un bebé de dos meses de nacido. Necesita cuidados especiales y cuando no hay electricidad no se los puede ofrecer.

"Aquí tengo a Jesús que está ahogado, con una neumonía, soltando el catarro por todas partes", detalló.

María tomó una sonda, le colocó un extremo en la nariz de su hijo y por el otro extremo ella empezó a aspirar con su boca, para limpiarle los conductos y ayudarlo a respirar.

"Así es como una madre en Cuba puede sobrevivir en un apagón con su niño enfermo. Esto es lo que tiene que hacer una madre para que puede vivir su hijo", expresó.

"Por eso voy a reafirmar: abajo el comunismo", sentenció.

No es la primera vez que María Caridad Pérez protesta contra los apagones.

En agosto pasado, denunció que un corte de luz prolongado casi le cobra la vida a su hijo.

"Los apagones empezaron otra vez, tantas horas lo matan, su piel se deteriora por culpa de un cruel sistema que no funciona", escribió angustiada.

La madre, tras largas horas sin electricidad y pasando "mil trabajos" logró llevar al joven al mar para curar sus llagas.

El año pasado, esta madre coraje estalló contra el gobierno una madrugada durante un apagón.

"Yo no me quejo, yo denuncio, porque está bueno ya. ¿No pueden cortar la corriente por el día? La quitan por la noche, en el horario en que las personas tienen que descansar y dormir. Los niños enfermos no pueden más. ¡A mi hijo le duele la columna!", gritó.

"¡Grito en medio de la calle porque me da la gana. Pongan la corriente. Hay personas enfermas!", exclamó.