Denuncian mala actuación policial en caso de cubana desaparecida desde diciembre

Internautas cubanos denunciaron la ineficiencia de la policía en el caso de la joven de 24 años Karildi Marín, desaparecida en La Habana desde el pasado 14 de diciembre.

Si bien hasta ahora las denuncias y los reclamos de una mejor investigación llegaban de parte de la familia de la mujer, esta vez varias publicaciones en Facebook evidencian el malestar que este caso ha generado en gran parte de la población.

"Sepan que el caso de Karildi Marin Lobaina aun no se resuelve. Desaparecida desde el 14 de diciembre del 2023 y las autoridades no dicen nada, no tienen respuestas a pesar que se le ha dado información de todo tipo y ellos lo saben, no tienen nada que decir. Qué esta pasando con las autoridades de este país?", cuestionó la cubana identificada en Facebook como Ode Iglesias.

Indignada, preguntó "¿Por qué no aparece Karildi? Con tantos detalles que saben, y el lugar donde empezó toda la investigación, cómo es que no tienen respuestas?".

Publicación en Facebook

Especula si tal vez a la policía no le conviene que la joven aparezca. "Hay algún interés de que este caso se mantenga así, como desaparecida? No sé, me pregunto a cada rato... no voy a parar de subir estas fotos y no voy a parar de preguntarme dónde está KARILDI MARIN..??? Es imposible que no haya una sola pista de parte de ustedes, y lo peor de todo esto es que deben existir más casos como este", subrayó.

Varios internautas también reaccionaron a la publicación.

"Qué dicen las personas con las que ella salió esa noche? Algo deben de ver visto, como salir con alguien y dejarla sola o despistarse, cómo puede ser eso? dónde queda la humanidad que hagan pensar que la tierra se la tragó. Nadie vio, nadie sabe, se esfumó y todos callados", dijo una mujer.

"Es demasiado triste este caso, noooo puede ser posible! Ya va hacer 5 meses y no hay respuesta! qué clase de dolor tan grande para esa familia", señaló otra.

"Cuando hay un buen trabajo investigativo dan enseguida con todo porque los q salieron con ella ese día, los amigos, la relaciones que tuvo, eso no es tan difícil", comentó una tercera internauta.

El hermano de Marín, quien se ha mantenido activo denunciando en redes la ineficiencia policial en la búsqueda de su hermana dijo el pasado 17 de abril que "quienes tienen que velar por la tranquilidad ciudadana no hacen su trabajo correctamente".

"Esta vez quiero llamarle la atención a las autoridades, por qué hay un par de preguntas que no puedo responder en mí, por qué una joven que salió el 14 de diciembre del 2023 no ha aparecido, no hay indicios de ella, por qué si ya se han proporcionado pistas sigue sin aparecer algún sospechoso?, preguntó el joven.

Dijo que está "adolorido y muy inconforme" con los resultados de la investigación, que sigue sin arrojar información sobre el paradero de Marín.

El día de su desaparición la joven salió a una fiesta en El Cerro que según varias personas se suspendió pero ella no supo a tiempo porque no llevaba teléfono celular.

No regresó a su casa y desde entonces su familia ha agotado todos los medios para encontrarla. Marín es madre de una niña pequeña.