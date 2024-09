“No todo es color de rosa”: Youtuber cubana reflexiona tras casi dos años en España

A punto de cumplir dos años en España, la youtuber cubana Anita Mateu hizo un balance en redes sociales, destacando cómo el segundo año ha sido mucho más complicado que el primero.

Según contó en un reflexivo y emotivo vídeo compartido en TikTok el primer año estuvo lleno de ilusión y asombro por las nuevas experiencias: “Estás tan ilusionado porque te fuiste de Cuba... es como un mundo de fantasía, viendo todo por primera vez... 'wow, qué lindo todo, mira hay comida, puedo viajar’”, dijo @anita.mateu. Sin embargo, ese entusiasmo inicial ha dado paso con el tiempo a otras percepciones y sentimientos.

Anita compartió cómo el 2024 ha sido un año especialmente difícil para ella: “Ya después que tú caes en la realidad, ya no todo es color de rosa, y hay cosas más serias de por medio”. Entre los desafíos más estresantes que mencionó está el hecho de haberse hecho autónoma, lo que le ha supuesto una gran cantidad de papeleo. “Hay que hacer una cantidad de papeles que me ha generado un estrés grandísimo”, explicó, reconociendo que aunque no se queja del sistema, su desconocimiento del mismo le ha causado errores: “Por más que mi gestor me explique, hay muchas dudas que tengo, y muchas veces como que me he equivocado”.

Además de los desafíos burocráticos, el peso emocional de estar lejos de su familia ha sido uno de los aspectos más difíciles. En ese sentido comentó que, aunque al principio estaba “embobada” con todo lo nuevo, tras volver a Cuba por primera vez después de un año, el sentimiento de nostalgia se ha intensificado. “Extraño con mucha más fuerza a mi familia... no veo la hora de volver a verlos o que alguno de ellos pueda venir”. En sus palabras, “tienes quizás cosas materiales, pero eso no te llena... lo que más te llena es estar cerca de los tuyos”.

El video ha generado muchas reacciones de sus seguidores, algunos empatizaron con sus sentimientos y otros compartieron sus propias experiencias migratorias: “Soy cubana y me pasa lo mismo, extraño a mi familia más que nunca”; “No todo es fácil, pero tienes que seguir adelante y aprovechar lo que has conseguido”, comentaron algunos.

“Mi pareja (es autónomo) siempre dice que los autónomos en España no viven, sino que sobreviven”, añadió otro mientras que uno le aconsejó: “Cuando puedas trae a tus padres, pues la pérdida estando lejos es algo que nunca podrás superar”.

Esta no es la primera vez, sin embargo, que la joven influencer reflexiona sobre su vida en España. En marzo de 2024, viajó a Cuba por primera vez después de un año fuera y describió esa experiencia como “agridulce”. Más tarde, en mayo, agradeció en otro video las “cosas normales” que ahora tiene en España, como la estabilidad eléctrica y la disponibilidad de alimentos​.

Su testimonio sigue generando debate entre sus seguidores y creando un espacio de reflexión sobre los retos y las recompensas de ser migrante, y el dolor constante de la separación familiar.