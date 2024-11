Sube el valor del dólar en el mercado informal en Cuba

Tras permanecer una semana sin cambios, al amanecer de este martes el precio del dólar sube en el mercado informal de 327 a 328 pesos, según revela el medio independiente elTOQUE en su reporte diario.

La moneda estadounidense no subía de precio desde el 4 de noviembre.

El euro y la Moneda Libremente Convertible (MLC), por su parte, continúan tasadas en 345 CUP y 265 CUP, respectivamente.

Tasa de cambio hoy 12/11/2024 - 16:07 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del Dólar USD a CUP según elTOQUE: 328 CUP.

Tasa de cambio del Euro EUR a CUP según elTOQUE: 345 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 265 CUP.

No obstante, la mediana de valores publicada por elTOQUE revela un aumento de la venta del dólar a 330 CUP, lo que podría concretarse en las próximas horas con un nuevo aumento del valor informal de la moneda estadounidense.

También baja el promedio de compra de la MLC a 260 CUP.

Mediana de valores de compra y venta de dólares, euros y MLC en el mercado informal (elTOQUE)

Equivalencias de cada billete disponible de euros y dólares estadounidenses a pesos cubanos (CUP)

Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 12 de noviembre:

1 USD = 328 CUP.

5 USD = 1,640 CUP.

10 USD = 3,280 CUP.

20 USD = 6,560 CUP.

50 USD = 16,400 CUP.

100 USD = 32,800 CUP.

Euro (EUR):

1 EUR: 345 CUP.

5 EUR = 1,725 CUP.

10 EUR = 3,450 CUP.

20 EUR = 6,900 CUP.

50 EUR = 17,250 CUP.

100 EUR = 34,500 CUP.

La prestigiosa revista académica Applied Economics, reconocida por validar aportes innovadores y aplicaciones prácticas en economía a nivel mundial, respaldó en días recientes la metodología que emplea la plataforma elTOQUE para calcular la tasa de cambio en el mercado informal de divisas en Cuba.

Dicho reconocimiento otorga gran relevancia al trabajo de la plataforma, constantemente asediada por el régimen cubano que se empeña en desacreditar sus algoritmos y análisis, argumentando que es especulativa y no refleja la realidad.

“El artículo ‘El uso de la IA en el mercado informal de divisas: resultados desde Cuba’ («Using AI in the Informal Currency Market: Evidence from Cuba»), fue publicado en octubre de 2024 y describe la innovadora forma en el uso de técnicas de inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural (NLP) para calcular la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI)”, informó elTOQUE en su portal web.

Según la plataforma, el artículo refleja el procedimiento que emplean para “extraer datos no estructurados de redes sociales y sitios de clasificados, donde los usuarios publican sus ofertas de compra y venta de divisas”.