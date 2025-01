Cubana I220A reacciona tras polémica que desató el concierto de Bebeshito en Miami: "No generalicen"

Entre la comunidad cubana en Estados Unidos se ha desatado una gran polémica tras el concierto de Oniel Bebeshito el pasado diciembre en el Pitbull Stadium de Miami, al que asistieron cerca de 20 mil personas en su gran mayoría cubanos.

Algunas personas en redes sociales han llegado a expresar que los cubanos sin residencia en Estados Unidos, sobre todo los I220A que fueron al concierto del reguetonero, deberían ser expulsados del país, lo que ha provocado una ola de criterios encontrados.

Una joven I220A reaccionó en su cuenta en TikTok @soidofficial en medio de esta polémica dejando muy claro su punto de vista al respecto: “Estoy sorprendida de cómo nosotros mismos somos capaces de hacernos tanto daño”.

“Hicieron el concierto ese en Miami del Bebeshito, que si ahora todos los I220A son comunistas, que si son carneros, que si son un millón de cosas que están diciendo por allí. Número uno soy I220A. Número dos, ni tengo nada que ver con eso, ni fui al concierto, ni me gusta eso”, aclaró la joven.

Con mucha ecuanimidad esta cubana envió un mensaje a quienes continúan con la polémica: “No generalicen tanto porque en la vida real no todos somos iguales, y hay una pila que son carneros y que son de todo y tienen papeles y tienen de todo. Así que no generalicen que aquí el peor está escondido y nadie lo ve”.

Esta semana se volvió viral en redes el video de otra cubana que arremetió contra Bebeshito y los que fueron a su concierto diciendo que Donald Trump debía “montarlos en un avión a todos” y enviarlos a Tapachula para que pasen trabajo de nuevo pagando coyotes para llegar a suelo estadounidense.

