Periodista oficialista denuncia demora en traslado fúnebre por falta de combustible: “Morirse también es un trámite burocrático”

El periodista oficialista Guillermo Carmona Rodríguez, del periódico Girón, narró en un artículo reciente las dificultades que enfrentó su familia para enterrar a su abuela en Matanzas debido a la falta de combustible y la burocracia estatal, lo que casi imposibilitó su entierro a tiempo.

Tras el fallecimiento de la anciana, su familia organizó todos los trámites para trasladarla a la bóveda familiar en Manguito, un pequeño poblado cerca de Colón.

Sin embargo, lo que debía ser un proceso rutinario se convirtió en una pesadilla cuando en la funeraria les informaron que no había suficiente combustible para realizar el traslado del cuerpo.

“En la funeraria, con todo hablado, pregunto si el carro que estaba parqueado afuera era el que nos llevaría y me responden que no, ese tenía poco combustible, que esperara al próximo. Una hora después, apareció el nuevo transporte. Sin embargo, otra vez me explican que la gasolina no alcanza”, relató Carmona en su crónica.

Según le explicaron los empleados, aunque sí tenían combustible en stock, necesitaban una autorización gubernamental para poder reabastecerse en un servicentro.

El problema es que solo un funcionario específico del Gobierno podía aprobar el despacho de gasolina, pero en ese momento no respondía a las llamadas o tenía el teléfono apagado o fuera del área de cobertura.

El periodista lamentó la falta de previsión de las autoridades en un país donde la crisis energética lleva años afectando la vida cotidiana.

Criticó que este tipo de situaciones podrían evitarse si las autoridades tomaran medidas efectivas como permitir que los servicentros funcionen sin depender de un único funcionario o habilitar gasolineras específicas para servicios urgentes como traslados fúnebres, ambulancias y pacientes en estado crítico.

Carmona también denunció que ni siquiera permitieron que su familia adquiriera el combustible por sus propios medios, ya que el sistema estatal no lo permite.

La desesperación aumentaba al ver que el tiempo pasaba sin solución mientras el cuerpo de su abuela permanecía en la funeraria.

Después de horas de espera, finalmente un servicentro logró abastecer un vehículo y se realizó el traslado.

No obstante, la demora dejó una sensación de frustración e impotencia en la familia, que solo quería despedir a su ser querido con dignidad y sin más complicaciones.

El chofer del carro fúnebre confirmó al periodista que esta situación es más común de lo que se cree, ya que la falta de combustible afecta regularmente los servicios funerarios, generando retrasos y angustia en momentos tan sensibles.

“Incluso morirse resulta un enredo, un trámite burocrático, un surrealismo tropical”, reflexionó Carmona, quien también advirtió que este problema no solo afecta a los funerales, sino que puede repetirse con ambulancias y otros servicios médicos esenciales.

Su testimonio deja en evidencia cómo la crisis energética y la ineficiencia estatal siguen afectando hasta los momentos más dolorosos, recordándole a los cubanos que, en la isla, hasta para morir hay trabas.

Por más increíble que parezca, en Cuba es común que la crisis energética y la escasez de combustible generen situaciones lamentables como esta, afectando incluso los momentos más sensibles de la vida.

En enero último, un grupo de cubanos tuvo que cargar un féretro con sus manos y llevarlo a pie hasta el cementerio por falta de un carro fúnebre en el municipio de Consolación del Sur, en Pinar del Río.

La insólita escena, que recorrió las calles del municipio, fue grabada en video y compartida en redes sociales, desatando una oleada de indignación entre los ciudadanos.

En diciembre, el deterioro de los servicios funerarios en Cuba se hizo presente en Alquízar, municipio de la provincia de Artemisa, donde el cadáver de una residente permaneció cinco horas en su casa a la espera de un transporte para ser llevado a la funeraria.

