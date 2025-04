La Casa Blanca presume en las redes sociales con videos de deportación de inmigrantes en EE.UU.

La Casa Blanca y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos han generado una ola de críticas al publicar en redes sociales videos en tono festivo sobre deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos.

El video más reciente lo publicaron en Instagram hace apenas cuatro días y muestra imágenes de personas esposadas, caminando en fila rumbo al avión donde serán repatriados. Al fondo se escucha este coro: “Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye”, popularizado por Steam en 1969.

La selección musical fue interpretada por muchos usuarios en las redes sociales como una burla, presentando las deportaciones como una especie de espectáculo triunfal.

Otro video, del 17 de marzo, utilizó la canción "Closing Time" del grupo estadounidense Semisonic, cuyo estribillo dice: “You don’t have to go home but you can’t stay here” (“No tienes que irte a casa, pero no puedes quedarte aquí”).

Los comentarios a los videos reflejan un profundo rechazo: “Esto me revuelve el estómago”, “¿Está un niño manejando esta cuenta?”, “Este país ha perdido la brújula moral”, “Esto es enfermizo”, “¿Podemos poner esta canción cuando ustedes dejen el cargo?”.

Otros internautas criticaron el tono infantil y ofensivo del material audiovisual, mientras que un pequeño sector aplaudió la iniciativa.

El uso de personas esposadas y tratadas como si fueran esclavos del siglo XVIII, acompañado de música burlona, ha sido ampliamente condenado.

Este fenómeno comunicativo, que trivializa una tragedia humana, confirma una tendencia preocupante desde las instituciones estadounidenses: Convertir las deportaciones en propaganda deshumanizante.

En febrero, Elon Musk, líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), reaccionó a otro de los videos publicado por la Casa Blanca, bajo el título "ASMR: Illegal Alien Deportation Flight".

Ante la polémica estrategia de comunicación para resaltar la dureza de las nuevas políticas migratorias de la administración Trump, Musk expresó: "Ha ha wow", lo que fue considerado como una burla del empresario.

