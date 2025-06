Locutora Laritza Camacho cuestiona a ETECSA por el tarifazo: “Si no me muestran eficiencia, ¿cómo me exigen sacrificio?”

Vídeos relacionados:

La locutora cubana Laritza Camacho se sumó a las numerosas voces ciudadanas que rechazan el nuevo tarifazo impuesto por la estatal y única Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), cuestionando la ineficiencia del sistema estatal, el uso arbitrario de los recursos y las contradicciones del discurso oficial sobre la conectividad en el país.

“Si no me muestran eficiencia, ¿cómo me exigen sacrificio?”, se preguntó Camacho, al denunciar la incapacidad del monopolio estatal de las telecomunicaciones para frenar la alegada fuga del 60 % de las ganancias por estafas con recargas internacionales. De acuerdo con la comunicadora, se trata de una cifra “apabullante”, que ha sido revelada “sin que antes rueden por el suelo los responsables de no parar la fuga, de no ser eficientes”.

Desde su perfil de Facebook, en un tono crítico, Camacho expuso la paradoja de que estas medidas “desmedidas” se apliquen en medio de un discurso gubernamental que, por una parte, alienta la inteligencia artificial y aboga “por ganar la batalla de la revolución en redes”.

Pero al mismo tiempo, encarece el acceso a internet, herramienta esencial para el trabajo a distancia, la información y la comunicación en una sociedad en crisis. “Hay algo que no está en su lugar... algo que anda sin cabeza y hasta sin tronco y sin extremidades”, analizó resaltando el desfase entre lo que se dice y lo que se hace en el aparato estatal.

La publicación, cargada de metáforas, denunció además la falta de leyes que protejan al ciudadano frente a decisiones unilaterales de una empresa que, a pesar de sus millonarios ingresos, se ha caracterizado por su ineficiencia, descontrol y gasto injustificado en servicios deficientes.

“Imperdonable la gran cantidad de recursos empleados en entregar teléfonos petroleros que se pagan con el bolsillo de los clientes directos (poca cosa son nuestros CUP) y con los fulas de los verdaderos contribuyentes... (familiares y amigos que emigraron por razones políticas, económicas y por asfixia de futuro incierto)”, apuntó, en referencia al peso de la emigración en el sostenimiento económico del régimen cubano.

También ironizó sobre el supuesto carácter espontáneo de la defensa digital del gobierno en redes sociales, al notar que múltiples publicaciones repetían frases similares como: “Si no puedo comprar megas ¿cómo pretenden que salga al paso en las redes?”, revelando, dijo, la falta de autenticidad de esa campaña virtual.

Camacho aseguró que, pese a las trabas, seguirá trabajando, defendiendo sus ideas y contrastando la verdad con la mentira, incluso si “la línea que me une al mundo, según ETECSA, sea una curva imbateable que pretenda sacarnos del juego”.

Entre 2005 y 2019, Cuba ingresó más de 21,000 millones de dólares por servicios de comunicación, computación e información, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) citados por elTOQUE a partir de una investigación de YucaByte. Esto representa un promedio de 1,438 millones de dólares al año.

Sin embargo, en ese mismo período, el gobierno cubano gastó apenas 1,975 millones de dólares en equipos de comunicaciones, lo que equivale a menos del 10 % de los ingresos obtenidos.

La pregunta que muchos cubanos se hacen es: ¿qué ha hecho ETECSA con los millonarios ingresos en dólares obtenidos durante años por la exportación de servicios de telecomunicaciones?

La presidenta ejecutiva de ETECSA, Tania Velázquez Rodríguez, admitió el sábado en la televisión nacional que la empresa ha perdido más del 60 % de sus ingresos provenientes del exterior debido a fraudes relacionados con las recargas internacionales.

Para el economista Pedro Monreal tal reconocimiento se trata de “un caso de incompetencia monumental” tanto por parte de la empresa estatal como del propio gobierno cubano, al admitir que el supuesto fraude operó durante más de tres años sin que se tomaran medidas efectivas para detenerlo.

La mayor parte de la población cubana ha reaccionado con indignación a las justificaciones esgrimidas por ETECSA sobre pérdidas millonarias, además de criticar la pésima gestión estatal y manipulación para aplicar tarifas abusivas.

El nuevo esquema tarifario de ETECSA ha sido calificado como abusivo y discriminatorio, al establecer que desde Transfermóvil sólo se podrán recargar 360 CUP al mes. Cuando se agota el paquete, el cliente depende de recargas en planes a muy altos precios en CUP y en moneda extranjera, muy por encima del alcance de la mayoría de los ciudadanos que cobran sus salarios en un muy devaluado peso cubano en un contexto de galopante inflación.

