Aseguran en la Mesa Redonda que la conexión a internet en Cuba supera a la de universidades mexicanas

Durante la Mesa Redonda de este miércoles, mientras directivos de ETECSA intentaban justificar las nuevas restricciones impuestas a los clientes prepagos, el conductor Randy Alonso recurrió a un viejo recurso del oficialismo: citar a voces desde el extranjero que respalden las medidas impopulares.

En esta ocasión, leyó un extenso comentario de Irán Cabrera, quien se identificó como profesor de la Universidad de Guadalajara, en México, y exestudiante de la Universidad de La Habana.

En su mensaje, Cabrera aseguró que en México no todos los estudiantes tienen datos móviles, y que el acceso a Internet en las universidades funciona mediante redes Wi-Fi a las que se entra con un código individual.

“No hay libertinaje”, afirmó al tiempo que afirmó que cada estudiante debe registrar sus dispositivos, un teléfono, una PC o una tableta, ante el centro de informática.

Según explicó, eso también impone límites: “No todos tienen internet, y no por ignorancia, simplemente no tienen. Soy uno de los que siempre critica, es una situación necesaria, pero es mejor tener un poquito que no tener nada, y es temporal”, expresó.

Cabrera defendió que quienes usan internet con fines comerciales “paguen más”, ya que él mismo, como profesor, depende de la red para dar asesorías, pero tiene que costear su conexión con sus propias ganancias.

Lo más leído hoy:

También afirmó que siempre le parecieron “extrañamente bajos” los precios de internet en Cuba y sugirió que se fortalezca la conexión en centros laborales y universitarios, sin caer en “la paranoia del misterio que conduce a gritar porque van a acceder a no sé dónde y pueden hacer no sé qué cosa”.

A su juicio, si existe preocupación, se pueden limitar el acceso a determinadas webs, sin por ello negar la conectividad.

Además, llamó a fortalecer el uso de las TIC cubanas, de forma que estas puedan servir para mostrar negocios locales, conectar sectores de servicios y producción, y reducir la dependencia de plataformas externas.

En sus palabras: “Que la gente pueda mostrar sus empresas o sus negocios virtuales, pero con las TIC cubanas”.

El comentario fue presentado en televisión nacional como una visión razonable y una perspectiva internacional que respalda las políticas restrictivas del gobierno.

Sin embargo, para muchos cubanos, el uso de un testimonio aislado para minimizar el descontento popular no hace más que reforzar la percepción de que las autoridades ignoran, o se burlan, de la realidad cotidiana.

Estas afirmaciones, además, llegan en un contexto de malestar social a partir del tarifazo impuesto por ETECSA, que afecta a todos los sectores de la sociedad civil cubana, que ve limitado –incluso más– su sufrimiento.

En paralelo, ETECSA promueve el uso de ToDus como alternativa nacional, mientras la UCI promete mejoras Wi-Fi “a mediano plazo”, luego de múltiples denuncias de estudiantes por fallos de conexión.

También en este contexto, el vice primer ministro cubano, Eduardo Martínez Díaz aseguró que el consumo promedio mensual de datos móviles en la isla supera al de América Latina y el Caribe, con una cifra de 10 gigabytes por usuario.

"El consumo promedio mensual llegó a ser de 10 GB. Es realmente un consumo de media elevado. En nuestra región está por debajo de 10. En la región de América Latina y el Caribe es de alrededor de 7. Solo Estados Unidos y Chile tienen un consumo mayor que nosotros", afirmó Martínez Díaz.

El viceministro dijo que las medidas "se habían estudiado, se había modelado que en alrededor del 50% de nuestra población el consumo estaba en el orden de los 6 gigas mensuales, que es la cantidad que hoy se puede adquirir a precios más asequibles, incluso un precio inferior al que teníamos antes".

Preguntas Frecuentes sobre la Conexión a Internet en Cuba y las Medidas de ETECSA