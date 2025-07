Reflexiona sobre renta en EE.UU. y desata reacciones: “Hay que leer el contrato”

Una joven cubana en Tennessee ha compartido en TikTok cinco aspectos que, según su experiencia, habría querido conocer antes de firmar su primer contrato de renta en Estados Unidos. El video, publicado en su perfil @unacubanaenknoxville, ha generado debate entre quienes se sienten identificados y quienes consideran que sus afirmaciones no aplican en todos los casos.

En su testimonio, la joven afirma que no pagar un mes de alquiler puede ser suficiente para quedar en la calle: “Te mandan un mensaje de desalojo y en tres días ya puedes ir buscando dónde dormir”, dice. También comenta que algunas viviendas son entregadas en malas condiciones a pesar de haber sido promocionadas como limpias y renovadas: “Hay cucarachas, pisos sucios, olor a cigarro, y si ya firmaste el contrato te lo tienes que comer con papas”.

Otro de los puntos que menciona es la existencia de cláusulas que dificultan salirse del contrato sin penalización: “Te dicen que puedes irte cuando quieras, pero si lo haces antes del año, tienes que pagar dos meses de renta y pierdes el depósito”. Además, señala que se agregan cargos mensuales por mantenimiento, administración y seguro, lo que hace que una renta inicial de $1,300 termine costando $1,700.

Por último, recuerda que al tratarse de una propiedad rentada, no se pueden hacer cambios estéticos como pintar o colgar cuadros sin autorización, bajo riesgo de perder el depósito de seguridad.

El video ha sido recibido con respuestas variadas. Algunas personas coincidieron con el testimonio. “Donde yo vivo, si te atrasas, solo te dan 10 días extra y te cobran un fee de $500”, comentó una persona, quien también aclaró que su apartamento “es muy lindo”. Sin embargo, otros usuarios señalaron que las condiciones descritas no se aplican en todos los estados o contratos.

“Pero no te sacan por un día de atraso”, respondió otro usuario, sugiriendo que existen márgenes de negociación. Otro comentario agregó: “A mí me dijeron todo eso cuando fui a firmar el contrato. Si no sabes inglés, te lo dan en español y todo está explicado”, aseguró alguien más. También hubo quien recordó que es responsabilidad del inquilino leer con atención los documentos legales antes de firmar: “Hay que leer el contrato”, le dijo sin más.

Este no es el primer testimonio de la misma usuaria. Días atrás, también compartió su experiencia trabajando en Walmart, explicando que el salario de $15 la hora apenas le alcanza para cubrir los gastos básicos, entre ellos la renta. “Uno trabaja en este país para pagar y seguir vivos, no para ahorrar ni vivir bien, literalmente para sobrevivir”, afirmó en ese entonces.

Su caso forma parte de una tendencia creciente de cubanos en Estados Unidos que utilizan las redes sociales para compartir cómo enfrentan el alto costo de la vivienda en ciudades como Miami, donde la renta promedio supera los $2,300 al mes, y en zonas como California, donde vivir solo puede ser económicamente inviable para muchos recién llegados.

Mientras que algunos cubanos logran encontrar viviendas más accesibles en lugares como Kentucky o Tennessee, otros enfrentan precios desproporcionados en ciudades como Miami. En TikTok, una cubana que buscaba alquiler en esa ciudad afirmó que el efficiency más barato costaba $1,500 y venía “sin cocina”. Otro usuario, indignado, mostró un cuarto en renta por $1,200 y lo describió como “un clóset convertido en cocina”.

Incluso dentro de una misma ciudad, las experiencias pueden variar ampliamente. En Hialeah, residentes de un condominio denunciaron deterioro estructural, cobros excesivos y mala gestión. Algunos mencionaron que, para mudarse, se necesita tener entre $5,000 y $7,000 solo para cubrir el depósito y los primeros meses.

Una conversación abierta sobre la renta en EE.UU.

El video de @unacubanaenknoxville ha sido uno de muchos que exponen las dificultades de alquilar en Estados Unidos, especialmente para inmigrantes recién llegados sin historial crediticio ni contratos estables. Aunque algunas de sus afirmaciones han sido refutadas en los comentarios, su testimonio refleja inquietudes comunes dentro de la comunidad migrante.

Al final del video, la joven concluye con una invitación al debate: “Yo creo que muchas de estas cosas son exageradas y fuera de lugar, pero tú déjame saber en los comentarios qué es lo más abusivo que te han hecho en una renta”.

Su publicación ha logrado precisamente eso: abrir una conversación en la que confluyen frustración, consejos útiles, comparaciones entre estados y, sobre todo, el intento de muchos por encontrar estabilidad en un sistema complejo.

