ETECSA justifica sus tarifas destacando inversiones en redes móviles, cables submarinos y radiobases

La vicepresidenta de Operaciones de Red de ETECSA, Sybel Alonso Baldor, salió en defensa del monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba e intentó justificar los altos precios del servicio que decretó la entidad como parte del reciente tarifazo, rechazado por la inmensa mayoría de la población.

A través de su perfil en la red social X, Alonso alegó que los ingresos en divisas han permitido levantar la red de telecomunicaciones actual con dos cables submarinos, más de 5,600 radiobases y ocho millones de líneas móviles.

“Necesitamos sostener todo esto para que los cubanos sigamos conectados al mundo”, aseguró la funcionaria.

El argumento repite una fórmula conocida: destacar infraestructura sin rendir cuentas sobre su impacto real en la vida cotidiana de los usuarios. Porque si bien es cierto que la cobertura ha crecido, también lo es que la conexión es cara, inestable y excluyente.

Las tarifas no se corresponden con los ingresos medios de la población, y buena parte de los usuarios depende de recargas enviadas desde el exterior para mantenerse conectados.

Presumir de “ocho millones de móviles” no es sinónimo de conectividad plena. La mayoría de las personas usan los datos con restricciones, mide cada mega y evita videollamadas por su alto costo.

El simple hecho de navegar libremente o usar internet como herramienta cotidiana sigue siendo un lujo para muchos. Además, el tan mencionado “acceso al mundo” sigue bajo un control férreo del contenido, con sitios bloqueados y servicios censurados.

Al mismo tiempo, ETECSA insiste en hablar de sostenibilidad, pero sin transparencia. No hay reportes públicos detallados sobre en qué se invierten los ingresos millonarios, ni un plan claro que proyecte tarifas más equitativas. Mientras tanto, se repite el discurso triunfalista, como si el problema fuera de percepción y no de bolsillo.

Conectarse no debería ser una carrera de obstáculos ni un privilegio mediado por remesas. El verdadero reto no es sostener cables, sino garantizar que la tecnología sirva a la mayoría, no a una minoría que puede pagarla. Porque hablar de inclusión digital sin asequibilidad es simplemente propaganda.

El nuevo esquema tarifario de ETECSA, implementado a finales de mayo bajo una lógica neoliberal que el propio régimen cubano ha criticado históricamente, ha sido denunciado como abusivo y discriminatorio por la mayoría de la población, siendo calificado por muchos usuarios como 'un atraco a plena luz del día.

Cuando se agota el paquete el exiguo paquete permitido para navegar en un mes (apenas 6 GB), el cliente depende de recargas en planes a muy altos precios en CUP y en moneda extranjera, muy por encima del alcance de la mayoría de los ciudadanos que cobran sus salarios en un muy devaluado peso cubano en un contexto de galopante inflación.

En medio del descontento popular, ETECSA anunció 19 de junio dos nuevas ofertas comerciales: un plan de datos de 2 GB por 1,200 CUP para el público general y otro de 6 GB por 360 CUP exclusivo para estudiantes universitarios.

Para adquirir el plan de 6 GB por 360 CUP para estudiantes se requiere mayoría de edad (18 años), estar aprobado por la institución donde estudia y ser titular de la línea móvil, especificó la entidad.

Según explicaron directivos de la empresa estatal en un intercambio con la prensa, las nuevas propuestas son el resultado de las críticas –más bien protestas– recibidas tras la aplicación de sus anteriores medidas comerciales.

ETECSA defendió su posición asegurando que ha hecho “el máximo esfuerzo posible” para ofrecer una opción más asequible dentro de las condiciones actuales del país.

La presidenta de ETECSA alegó días atrás que en los últimos cuatro años la entidad perdió el 60% de sus ingresos por fraudes en recargas del exterior, una de las justificaciones esgrimidas para decretar el reciente tarifazo y avanzar en la dolarización del servicio, cuando sus clientes potenciales cobran en pesos cubanos.

A juicio del economista Pedro Monreal, tal situación resulta, cuando menos, “un caso de incompetencia monumental”, tanto por parte de la empresa estatal como del propio gobierno cubano, al admitir que el presunto fraude operó durante más de tres años sin que se tomaran medidas efectivas para detenerlo.

