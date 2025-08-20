Crimen en “Somos Jóvenes”: Revelan nuevos detalles sobre la víctima y la captura de los agresores

El complejo recreativo Somos Jóvenes y Derlis Machado Terrero, trabajador de seguridad asesinado en la riña de Santa Clara.

El violento altercado ocurrido en la madrugada del 16 de agosto en el Complejo Recreativo “Somos Jóvenes”, en Santa Clara, sigue generando conmoción y nuevas revelaciones.

Aunque inicialmente la información oficial habló de un trabajador fallecido y dos heridos, nuevas versiones apuntan a inconsistencias en el número y estado de los lesionados.

Fuentes oficialistas, junto a familiares y amigos han identificado al fallecido como Derlis Machado Terrero, joven trabajador de seguridad del centro. Según la información compartida por el perfil asociado al Ministerio del Interior Fuerza Pueblo, Derlis no murió en el lugar, sino en el hospital Arnaldo Milián Castro, conocido como Nuevo, donde fue trasladado tras recibir una puñalada en el rostro y un fuerte golpe en el hígado que resultaron fatales.

En tanto, mientras versiones oficiales hablaban de dos heridos, Michel Medina Gómez y Yulier Alba Zamora, Fuerza Pueblo menciona que fueron tres los lesionados:

Michel, con fractura craneal, golpes y una puñalada en el muslo.

Yulier, ingresado en la sala de Neurocirugía y en evolución favorable.

, ingresado en la sala de Neurocirugía y en evolución favorable. Oscar, quien habría sufrido lesiones no graves.

Los autores del crimen fueron identificados como los jimaguas Carlos y Roberto Rodríguez Marrero, jóvenes con varios antecedentes penales por hechos violentos.

Según trascendió, uno fue capturado en la provincia de Cienfuegos tras esconderse en casa de un amigo, también arrestado por encubrimiento, mientras que el otro se entregó a las autoridades.

Este nivel de detalle no había sido reflejado en los partes iniciales, que solo confirmaban la detención sin precisar las circunstancias.

Dolor en la familia y despedidas

La muerte de Derlis provocó una ola de mensajes de dolor en redes sociales. Su cuñado, Rafael Álvarez Arias, lo recordó denunciando a los responsables.

Mientras que su hermana, Deliyannis Machado, le dedicó conmovedoras palabras de despedida:

“Nunca imaginé que sería nuestro adiós. En el instante en que tu corazón dejó de latir, el mío se aceleró. El dolor que siento sigue intacto, lo llevo dentro de mi alma guardado en una caja de cristal y se rompe cada vez que lo recuerdo. Pasarán días, meses y años y tu ausencia seguirá doliendo como el primer día”.

Las diferencias entre las versiones oficiales y las que circulan entre familiares y allegados generan dudas en la ciudadanía, que exige claridad sobre lo ocurrido. Lo que sí queda confirmado es que la tragedia dejó a una familia cubana destrozada y a toda una comunidad marcada por la violencia que arrebató la vida de un joven trabajador.

