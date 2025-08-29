Detienen en Marianao a una mujer acusada de ser traficante de drogas

Vídeos relacionados:

La policía detuvo a una mujer en La Habana acusada de dedicarse al tráfico de drogas. Fue detenida en el reparto Cocosolo, municipio Marianao, según reportó el perfil oficialista El Cubano Fiel.

De acuerdo con la citada fuente, el arresto se produjo en la vivienda de la sospechosa, donde los agentes ocuparon una cantidad de la sustancia conocida como crack.

Foto: Facebook/El Cubano Fiel

Según testigos, la intervención fue rápida: “la policía llegó de momento y de los carros bajaron varios oficiales, los cuales entraron en la casa de la traficante y tras enseñarle la orden de registro la detuvieron”.

Vecinos del lugar afirman que la mujer ya había tenido conflictos previos con las autoridades y la describen como una persona conflictiva en el barrio.

Fuente: Captura de Facebook/El Cubano Fiel

Lo más leído hoy:

Tras el operativo, la acusada quedó bajo arresto y los resultados del caso dependerán ahora del proceso judicial. Las autoridades señalaron que con esta detención “es una droga menos en las calles”.

¿Qué es el "crack"?

El crack es una droga altamente adictiva derivada de la cocaína. Se presenta en forma de cristales o piedras blancas y se fuma en pipa, produciendo un efecto inmediato pero de corta duración.

Se obtiene al procesar la cocaína en polvo con agua y bicarbonato de sodio o amoníaco.

A diferencia de la cocaína en polvo, que generalmente se inhala, el crack se fuma, lo que permite que los químicos lleguen rápidamente al cerebro, generando una euforia intensa en cuestión de segundos.

Sus efectos aparecen casi instantáneamente, entre 5 y 10 segundos después de ser inhalado, pero su duración es breve, de aproximadamente 5 a 15 minutos.

Provoca una sensación de placer extremo y un aumento de energía, pero esto es seguido por una caída abrupta que puede generar ansiedad, paranoia y depresión.

Debido a la intensidad y corta duración de sus efectos, el crack es altamente adictivo. Los consumidores suelen desarrollar rápidamente una fuerte dependencia, lo que los lleva a consumir la droga repetidamente en períodos cortos de tiempo.

El uso prolongado del crack tiene graves consecuencias para la salud. Puede afectar el sistema nervioso central, provocar ataques cardíacos, derrames cerebrales y problemas respiratorios. Además, su consumo frecuente causa deterioro cognitivo y problemas psiquiátricos, como psicosis y depresión severa.

El crack es una de las drogas más peligrosas debido a su alto potencial adictivo y los graves daños que causa en la salud física y mental.

Aumento de operativos policiales antidrogas en Cuba

Ante el alza del tráfico y consumo del “químico” y otras drogas entre los jóvenes en todo el país, el régimen ha arreciado sus esfuerzos por frenar el alarmante fenómeno con sistemáticos operativos policiales, que han dejado decenas de detenidos en La Habana y otras provincias, y el endurecimiento de las normas penales contra los autores de estos delitos.

La víspera, la misma fuente dio a conocer el arresto de otras dos personas por distribución del “químico” en el municipio Centro Habana, en las inmediaciones del parque El Curita, una zona señalada como punto habitual de consumo y tráfico de estupefacientes.

En los últimos meses se han realizado juicios ejemplarizantes, en los que se han impuesto penas de hasta 20 años de cárcel por posesión y venta de estupefacientes.

En febrero, el Ministerio de Justicia anunció la creación del Observatorio Nacional de Drogas (OND), con un sistema de alerta temprana para identificar nuevas sustancias y monitorear tendencias de consumo y tráfico, con el apoyo de la Policía y la Aduana.

Sin embargo, la estrategia gubernamental no parece ser suficiente frente a un fenómeno que continúa fuera de control y se incrementa.