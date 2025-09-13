Denuncian tortura y muerte de un recluso en cárcel de Guantánamo: Así fueron sus días finales

Vídeos relacionados:

La organización de derechos humanos Cubalex denunció la muerte bajo custodia de Alfredo Ulecia Planche, conocido como “Alfredito”, ocurrida el pasado domingo en la prisión provincial de Guantánamo.

De acuerdo con información recibida por Cubalex, el recluso cumplía una condena de 25 años por un delito común y trabajaba en la cocina del penal.

Ulecia fue acusado por otro interno de vender comida y, tras el señalamiento, el jefe de orden interior lo retiró de su puesto.

En protesta, el prisionero ingirió psicofármacos, lo que provocó represalias por parte de las autoridades penitenciarias.

Como castigo, fue sometido a la llamada “fijación mecánica”, un método de tortura también conocido como “el potro” o “cama turca”, que consiste en mantener al detenido amarrado e inmovilizado.

Durante tres días permaneció aislado en un cuarto insalubre del puesto médico, sin acceso a alimentos ni supervisión profesional.

Solo cuando otro recluso notó que no respondía y alertó al personal, comprobaron que había fallecido.

Aunque la familia recibió como explicación oficial que murió por una sobredosis, las circunstancias exactas de su deceso siguen sin esclarecerse. El cuerpo fue entregado a sus familiares ese mismo día y sepultado el lunes, 8 de septiembre.

Cubalex responsabilizó directamente al Estado cubano, recordando que tiene la obligación de garantizar condiciones dignas de reclusión e investigar de manera inmediata, independiente y transparente cualquier muerte bajo custodia.

Según la organización, entre enero de 2022 y enero de 2024, se han documentado un total de 56 casos de muertes de presos en cárceles cubanas, reflejo de una crisis carcelaria marcada por violencia, desnutrición, enfermedades, negligencia y tortura.

La más frecuente causa de muertes, advirtieron los expertos de la organización, es la negación de atención médica, con 21 casos en los que las autoridades ignoraron necesidades urgentes, enfermedades crónicas o condiciones críticas.

También se reportaron 13 suicidios, relacionados con el hacinamiento, el aislamiento prolongado y la falta de atención psicológica.

Otras dos muertes ocurrieron durante huelgas de hambre como forma de protesta y hubo cinco casos de violencia institucional —producto de golpizas, uso excesivo de la fuerza o negligencia ante enfrentamientos— y tres muertes por accidentes laborales, como electrocuciones.

El caso de Alfredo Ulecia Planche expone una vez más las condiciones inhumanas en las prisiones de Cuba y la impunidad con la que actúan las autoridades penitenciarias, en un país donde la falta de transparencia y rendición de cuentas convierte cada muerte en prisión en un crimen de Estado.

