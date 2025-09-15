Joven española arremete contra Díaz-Canel: “Tendrías que estar preso”

Una tiktoker española le ha cantado las cuarenta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, de quién opina que mejor estaría en la cárcel.

La joven, conocida por el nickname _cabriiiitaaaa_, y que se identifica como persona no binaria y seguidora de Vox, ha reaccionado a la entrevista del pasado año del mandatario cubano con el periodista francoespañol Ignacio Ramonet, donde, en el tono habitual de la propaganda oficial, culpó al “bloqueo” de los problemas de Cuba.

“De qué bloqueo hablas, flipado, a ti no te da vergüenza hacer lo que haces. Tan tranquilo, salir a la calle, tan tranquilo, haciendo lo que haces. ¿No te da vergüenza? Además, pongamos que hay un bloqueo por parte de Estados Unidos. Si no hubiera un bloqueo, sabes lo que hubiera pasado. La casta política os quedarías con todo lo que tiene el pueblo y además con lo que os aportara EE. UU.”, espetó la joven a las justificaciones de Díaz-Canel.

“Así que deja de hablar pringado, deberías ir preso tú”, sentenció

Con respecto a las justificaciones del gobernante referidas a las medidas del embargo que se acentuaron con la llegada al poder de Trump en 2020, la joven le ha respondido: “Qué hablas, si Cuba ya estaba antes de la miseria en 2020. Qué inventas, pringado. Dejad de manipular a la gente. Tendrías que estar preso tú”.

“Sí, vamos, de las únicas prioridades que te ocupas tú es de las tuyas y de las vuestras. La casta que tenéis, que los habéis chupado todo. Que en Cuba hay tiendas que van con dólares”, agregó.

Lo más leído hoy:

“Mira, si donaras al Estado cubano lo que tenéis tú y Raúl Castro, todo lo que tenéis. Yo creo que solo con vuestras fortunas ya solucionamos la mitad de la pobreza del país”, concluyó.

Durante la conversación de casi dos horas con Ramonet, que transcurrió en el Salón Portocarrero del Palacio de la Revolución, el gobernante volvió a hacer uso del viejo discurso de la “asfixia económica” contra Cuba dispuesta desde Estados Unidos “para que el pueblo sufriera”.

Señaló al respecto que “en 60 años no nos han podido doblegar, y han ido a un recrudecimiento para doblegarnos”.

Preguntas frecuentes sobre críticas a Díaz-Canel y la situación en Cuba