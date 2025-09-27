Concluye juicio contra preso político Yaser García López en Villa Clara: Fiscal pide 8 años de cárcel

Vídeos relacionados:
El juicio contra el preso político Yaser García López, quedó concluso para sentencia, donde la Fiscalía solicitó ocho años de prisión: seis por el cargo de “propaganda contra el orden constitucional” y dos por “desorden público”, de acuerdo con información recibida por Cubalex.
El proceso estuvo a cargo del juez ponente Justo Gustavo Faife Hernández, del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara. La sentencia fue dictada por el fiscal Frank Julio Cotilla Rodríguez.
La organización denunció que el expediente vulnera derechos básicos, entre ellos la libertad de expresión, y que busca castigar de forma ejemplarizante la postura crítica de García López y sus publicaciones en redes sociales.
Para Cubalex, el caso evidencia la falta de garantías judiciales en Cuba y el uso del sistema penal como herramienta de control político para criminalizar el disenso y reprimir el ejercicio legítimo de derechos fundamentales.
La entidad alertó sobre la gravedad del proceso y exigió respeto a los derechos humanos del acusado.
Yaser fue detenido desde el 18 de marzo de 2025 por gritar consignas contestatarias y por publicaciones críticas en redes sociales.
Actualmente, permanece recluido en la prisión La Pendiente, en Santa Clara.
Este jueves también trascendió que la Fiscalía cubana solicitó condenas de hasta nueve años de cárcel contra seis hombres acusados de participar en un cacerolazo pacífico en protesta por los apagones en la localidad de Encrucijada, Villa Clara.
Entre los procesados se encuentra el periodista independiente José Gabriel Barrenechea, imputado por “desórdenes públicos”.
Cinco de los acusados permanecen en prisión provisional desde los días posteriores a la protesta, ocurrida el 7 de noviembre de 2024.
Según la acusación, los hombres lideraron la manifestación con tres calderos “que no pudieron ser ocupados” y gritaron frases como “Pongan la corriente, queremos corriente”, lo que, a juicio de la Fiscalía, perturbó “la tranquilidad ciudadana” y obstaculizó el tránsito vehicular.
Sin embargo, este es otro caso de represión del régimen cubano contra la población civil cubana, hastiada de la crisis económica y los apagones.
