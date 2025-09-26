El Departamento de Transporte de EE.UU. endurece requisitos para conductores de camiones sin ciudadanía

Vídeos relacionados:

El Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos endurecerá los requisitos para que los no ciudadanos obtengan licencias de conducir comerciales (CDL), tras tres accidentes mortales ocurridos este año que, según la autoridad, fueron causados por camioneros inmigrantes que "no debieron recibir permisos".

Según el comunicado oficial lanzado este viernes, los estados deberán suspender la expedición de CDL a no ciudadanos hasta demostrar que cumplen las nuevas reglas, que limitan la elegibilidad a tres tipos de visados (H-2A, H-2B y E-2), obligan a verificar el estatus migratorio en una base de datos federal y fijan una vigencia máxima de un año (o menos, si el visado expira antes).

El secretario de Transporte, Sean Duffy, precisó limitará drásticamente quién puede optar a permisos de aprendizaje comercial (CLP) y permisos de conducir comerciales (CDL) para personas no domiciliadas.

La norma, que entra en vigor de inmediato, es una respuesta a una auditoría nacional en curso realizada por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA).

La auditoría nacional de licencias para no ciudadanos comenzó tras un choque mortal en Florida con tres fallecidos, atribuido a un conductor que —de acuerdo con las autoridades— estaba ilegalmente en el país.

"Lo que nuestro equipo ha descubierto debería inquietar y enfadar a todos los estadounidense", afirmó Duffy.

"Se están expidiendo permisos para conducir camiones enormes de 80,000 libras a conductores extranjeros peligrosos, a menudo de forma ilegal. Esto supone una amenaza directa para la seguridad de todas las familias que circulan por las carreteras, y no lo voy a tolerar", sentenció.

El DOT amenazó con retirar 160 millones de dólares en fondos federales a California después de que investigadores detectaran que una de cada cuatro de las 145 CDL para no ciudadanos revisadas no debió emitirse bajo las normas vigentes.

La revisión citó cuatro casos en los que el estado mantuvo vigentes permisos años después de que venciera la autorización de trabajo del conductor. California tiene 30 días para auditar su programa y presentar un plan de cumplimiento o perderá la financiación.

Según Duffy, la auditoría halló licencias mal emitidas en California, Colorado, Pensilvania, Dakota del Sur, Texas y Washington. “El sistema se ha visto comprometido”, dijo, al sostener que las reglas actuales no son lo suficientemente estrictas y que varios estados no las cumplen.

El DOT recordó, además, que ya había advertido a California, Washington y Nuevo México sobre la obligación de hacer cumplir los requisitos de dominio del inglés para camioneros adoptados este verano; las respuestas de esos estados siguen bajo revisión.

Hasta nuevo aviso, todos los estados deben detener la emisión de CDLs a no ciudadanos hasta estar en condiciones de cumplir con las reglas.

Con los nuevos criterios, solo 10,000 de los 200,000 no ciudadanos que hoy poseen CDLs cumplirían los requisitos; las normas no serán retroactivas, por lo que 190,000 podrán conservar su licencia hasta la renovación.

Duffy afirmó que, pese a los reportes sobre escasez de conductores, no prevé problemas operativos porque los permisos de no ciudadanos representan menos del 5% del total.

Los camioneros inmigrantes en el centro de la polémica

En agosto trascendió unos de los polémicos casos que ha reavivado la polémica sobre la expedición de licencias a no ciudadanos.

En Florida, Harjinger Singh, un camionero de 28 años, fue acusado de provocar un accidente mortal en la autopista Turnpike, en Fort Pierce, que dejó tres fallecidos.

Singh enfrenta tres cargos de homicidio vehicular y tres de homicidio involuntario, después de que, según la investigación, intentara realizar un giro en U ilegal el pasado 12 de agosto en un área marcada para “uso oficial únicamente”.

El caso ha generado controversia nacional porque Singh, quien vive en Estados Unidos de manera irregular desde 2018, obtuvo en California una licencia comercial de conducir, pese a no cumplir con los requisitos de idioma y residencia legal.

Según documentos oficiales, reprobó el examen de inglés y no presentó comprobante de domicilio, pero aun así recibió el permiso a través del sistema federal SAVE.

