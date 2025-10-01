¿Paraíso turístico? No, esto es Cuba: montañas de basura y huesos de res para el pueblo

Un nuevo video de la creadora cubana @emprendedesdecuba muestra el panorama desolador en La Calle: montones de basura, insalubridad en las calles y la venta de huesos de res a la población desde un camión.

“Vivo en Cuba, sí, mi amor, no es el Medio Oriente ni es Afganistán ni nada de eso, es Cuba, mi amor, sí, no te equivocas”, dice mientras graba un vertedero improvisado en plena vía pública. “La isla que muchos pintan como un paraíso turístico, pero la realidad diaria de los cubanos es esta: montañas de basura por cada esquina, enfermedades, mosquitos, cero higiene”.

En su recorrido forzado por los alrededores, destaca una escena: un camión vendiendo huesos de res. “Pasé para allá y yo no lo podía creer, un camión vendiendo hueso de res, sí, mi amor, como lo oíste, hueso de res, carísimo, pero además no traía ni casi carne”, relata.

Los comentarios en redes reflejan tristeza, resignación y humor amargo. Una usuaria expresó: “Cómo me duele ver cómo ponen a todo el pueblo cubano a pasar trabajo, pero gracias a Dios eres una guerrera luchadora”. Otra escribió: “La fortaleza y el aguante del cubano es otro nivel”. También hubo frases como: “El que tenga miedo que se compre un perro”.

Este testimonio no es aislado. En otra grabación previa, la misma usuaria mostró montones de basura y charcos de aguas negras en calles de La Habana, mientras denunciaba el alto costo de alimentos básicos y la venta informal de productos de baja calidad. En ese video también alertó sobre los riesgos sanitarios: “¿Cómo no va a haber dengue, mi amor? No es dengue, es chikungunya, gorongonga y purongonga… hay enfermedades que no se sabe ni lo que son”.

En otra ocasión, explicó que tuvo que pagar 23 000 pesos por carne de cerdo y 9 000 por una balita de gas: “Aquí no se vive, aquí se sobrevive y no es solo la carne, es todo mi amor, es todo”.

La venta de huesos de res para la población en Cuba no es nueva. Desde camiones estacionados en plena calle, se han documentado escenas en las que los huesos se ofrecen al pueblo sin refrigeración, al aire libre, con trabajadores sin guantes y en condiciones insalubres.

En Las Tunas, un residente denunció que “son huesos sin nada de carne, para lo único que sirven es para la sustancia”, y que las costillas habían sido raspadas completamente antes de ser entregadas al pueblo.

En otra grabación, una anciana cubana agradeció poder comprar unos huesos a cinco pesos la libra, y dijo que los acompañaría con yuca o malanga: “Y doy gracias a Dios por encontrar eso”.

El trasfondo de esta situación es aún más grave. Desde hace años, se conoce que la mayor parte de la carne de res producida en Cuba se destina al turismo. Al pueblo se le vende lo que queda: huesos, vísceras y hamburguesas de baja calidad.

En medio del abandono institucional, las denuncias como esta se convierten en un acto de coraje y en una forma de documentar una realidad que el discurso oficial intenta maquillar o silenciar.

