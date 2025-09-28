Autoridades en Las Tunas admiten escalada de delitos y deterioro de valores sociales

Las autoridades de Las Tunas reconocen el incremento de delitos derivados de indisciplinas sociales

La gobernadora Yelenys Tornet Menéndez y el primer secretario del Comité Provincial Partido Comunista de Cuba (PCC) Osbel Lorenzo Rodríguez admitieron que las indisciplinas sociales en Las Tunas han escalado en los últimos años, e insistieron en que la prevención y el control ciudadano son esenciales para contenerlos.

Durante una revista televisiva transmitida por el telecentro TunasVisión sobre el enfrentamiento al delito e indisciplinas sociales, Lorenzo destacó la necesidad de evaluar todas las conductas indebidas y diseñar estrategias de prevención.

Señaló un deterioro de los valores y la importancia de regular licencias de centros recreativos, el uso de música y bocinas en vehículos, así como el respeto al Código del Tránsito en el caso de motocicletas eléctricas.

El máximo dirigente del PCC en Las Tunas subrayó que la responsabilidad es compartida entre autoridades, instituciones y familias, y que “ninguna carencia económica justifica la comisión de delitos y, mucho menos, los hechos de corrupción”, reportó el periódico oficial 26.

Sobre las drogas, insistió en la política de “tolerancia cero” del gobierno, pero resaltó la prevención como estrategia central.

Tornet confirmó que los delitos derivados de indisciplinas incluyen robos de cables eléctricos, aceite de transformadores, sustracción de equipos, así como hurtos en bodegas y hogares, todos con aumento en los últimos años.

La gobernadora destacó la importancia del apoyo ciudadano a los cuerpos del orden público para enfrentar estos hechos.

Asimismo, criticó los límites arbitrarios que algunos comerciantes privados imponen al uso de pasarelas digitales de pago. Al respecto, señaló que el 78 % de las multas aplicadas en la provincia este año se relacionaron con violaciones de la política de precios.

Señaló que el Gobierno provincial también atiende el malestar generado por la comercialización ilegal de agua potable desde carros cisterna estatales.

De acuerdo con Tornet, continúan las acciones de mejora en las redes de abasto y la vigilancia contra estas irregularidades, activando grupos de enfrentamiento a la sequía.

Semanas atrás, la prensa oficial tunera expuso que esa oriental provincia enfrenta una ola de indisciplinas sociales que van desde la música ensordecedora hasta microvertederos, vandalismo y agresiones en espacios públicos, un panorama que los vecinos califican de insoportable y que atribuyen a la impunidad y la inacción oficial.

Según una encuesta del periódico 26, la gestión de los desechos sólidos constituye otra de las principales preocupaciones.

El vandalismo contra bienes en escuelas, hospitales y transporte público también fue señalado de forma recurrente.

No faltaron menciones a las broncas en colas, el consumo de alcohol en espacios públicos y, de forma especialmente crítica, las escenas de individuos orinando o defecando en plena calle.

Para muchos, se trata de una degradación absoluta del pudor y de la convivencia básica. A ello se suma la invasión de aceras por motos y bicicletas, convertidas en zonas de riesgo para peatones.

El denominador común de todas las quejas es la percepción de impunidad. Vecinos aseguraron que denuncian ante delegados, llaman a la Policía, llenan encuestas, pero rara vez ven una respuesta institucional.

La ausencia de control y sanción alimenta la frustración ciudadana y la sensación de que el desorden avanza sin freno.

