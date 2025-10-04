"Sigan virando para Cuba que al mes se van a comer un cable": cubana advierte a emigrados que regresan y desata debate

Una joven cubana residente en la isla ha desatado un amplio debate en TikTok al compartir un video en el que cuestiona la decisión de algunos emigrados de regresar a vivir a Cuba, asegurando que la realidad del país no es como la pintan ciertos influencers.

“Voy a tirar un facto y que se moleste quien se quiera molestar”, comienza diciendo la usuaria @izygamer5, quien se dirigió a quienes regresan a la isla tras vivir en el extranjero. Según afirma, muchos de ellos lo hacen para "montar un negocito de 4 pesos" y evitar el esfuerzo que implica trabajar en Estados Unidos, donde “a veces la cuenta no les da”.

La joven sostiene que en Cuba pueden hospedarse gratuitamente en casas de familiares o conocidos y aprovechar la economía informal, pero advierte que, con las constantes interrupciones eléctricas, la situación no tarda en volverse insostenible. “Cuando lleven un mes en este país, que no te da tiempo ni a cargar un ecoflow (…) cuando se te acabe la comida, (…) ¿qué vas a hacer mi chino?”, dice, aludiendo al colapso del sistema energético y las dificultades para conservar alimentos.

También critica a quienes regresan con la idea de "inflar" y señala a las influencers que, desde su perspectiva, promueven una imagen distorsionada de la vida en Cuba: “Por culpa de toda esta gente es que una pila están mirando para atrás y comiéndose un cable después”.

El video ha acumulado cientos de comentarios, muchos de ellos divididos. Mientras algunos usuarios elogian la franqueza de @izygamer5, otros la cuestionan por generalizar o por opinar desde una posición que consideran limitada. “No todos viran para ‘inflar’”, escribió un usuario, argumentando que hay quienes regresan por motivos familiares o porque no pudieron legalizarse en EE.UU. Otros critican que hable de las dificultades del país mientras muestra una manicura reciente: “¿Las uñas las ponen gratis o valen dinero?”, ironizó una comentarista.

Algunos incluso preguntan sobre términos mencionados en el video, como “ecoflow”, en referencia a generadores o baterías portátiles recargables, que muchos cubanos usan para paliar los apagones. También hay quienes expresaron resignación o sarcasmo: “Déjalos que se enfrenten con la realidad”, escribió un usuario.

La controversia surge en un momento en que se visibilizan historias y testimonios de cubanos que, tras años en el extranjero, deciden regresar a la isla, con motivaciones que van desde el agotamiento económico hasta la necesidad de estar cerca de sus seres queridos.

El reguetonero El Micha explicó su decisión de volver a Cuba asegurando que “no quiero pagar más biles, voy para donde la gente te da cariño”, tras denunciar la falta de apoyo que recibió en Estados Unidos y su rechazo al ambiente competitivo de la industria musical en Miami.

El caso del cubano-alemán Juan Carlos Hernández Mora muestra los riesgos de invertir en la isla: fue condenado por cargos que considera injustos, perdió su hostal y fue despojado de su vivienda, quedando atrapado en Cuba sin poder salir hasta 2030.

También está el caso del del actor Juan Carlos Roque Moreno, quien regresó a la isla en diciembre pasado tras enfrentar dificultades personales y profesionales en España, o el de la joven Sheila Pérez, que volvió para cuidar de su abuelo, y casos de cubanos que comparten en redes sociales la reparación de sus casas en Cuba tras dejar Estados Unidos.

La publicación de @izygamer5 no solo expone una opinión personal, sino que también refleja la creciente polarización entre cubanos dentro y fuera de la isla, en torno a lo que implica quedarse, regresar o reconstruir una vida entre dos mundos. Un conflicto que, lejos de resolverse, sigue ganando visibilidad en redes sociales.

