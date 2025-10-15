Aparece un flamenco en barriada rural de Santiago de Cuba y esto fue lo que hicieron para salvarlo

Un flamenco extraviado sorprendió a los vecinos de una barriada rural de Santiago de Cuba, donde fue hallado deambulando fuera de su hábitat natural.

El ave fue finalmente rescatada y trasladada a la capital provincial para recibir atención veterinaria especializada.

La noticia fue dada a conocer por la página de Facebook “Cuscó Tarradell Siempre Contigo”, que el domingo lanzó un llamado de urgencia para salvar al animal tras aparecer en la comunidad Los Cedros, Crucero de Majaguabo, en el municipio de San Luis, un área donde nunca antes se había avistado un ejemplar de esta especie.

Captura Facebook / Cuscó Tarradell Siempre Contigo

De acuerdo con la publicación, el flamenco rosado (Phoenicopterus ruber ruber) se encontraba sin alimento adecuado, atención médica ni condiciones naturales para sobrevivir, lo que generó preocupación entre los residentes.

La familia de Marisol Reyes Línea, quien lo encontró en las cercanías del río Guaninicum, alertó a las autoridades y pidió ayuda para evitar su muerte.

Lo más leído hoy:

En respuesta al llamado, un grupo integrado por especialistas de Flora y Fauna, veterinarios del Ministerio de la Agricultura y representantes del CITMA acudió al lugar cerca del mediodía del lunes y logró rescatar con éxito al ave.

Captura Facebook / Cuscó Tarradell Siempre Contigo

Posteriormente, el flamenco fue trasladado a Santiago de Cuba, donde se encuentra bajo observación médica y recibe tratamiento para su recuperación.

Según la Dirección Provincial de Flora y Fauna, se evalúa su reubicación en la Reserva Natural de la Laguna de Baconao, uno de los principales refugios de esta especie en el país.

El rescate generó numerosos mensajes de apoyo en redes sociales, donde usuarios celebraron la acción conjunta de vecinos y especialistas.

Otros, de manera jocosa, celebraron que los habitantes de la barriada no se hayan comido el ave, en medio de la escasez de alimentos que ya pone en jaque otras especies de la fauna.

El flamenco rosado cubano, especie símbolo de los ecosistemas costeros del Caribe, suele habitar en lagunas salinas y humedales del oriente del país, por lo que su presencia en zonas rurales interiores como San Luis resulta altamente inusual.

Preguntas frecuentes sobre el rescate del flamenco en Santiago de Cuba