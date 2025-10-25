La costumbre cubana que no falta en tu cocina

La creadora de contenidos Darlis (@darlis.merio8) compartió en TikTok un video que despertó risas y se volvió viral, por mostrar un elemento que está siempre presente en las cocinas cubanas.
No es la olla arrocera, ni el viejo caldero de freír plátanos. El protagonista del video es un objeto indispensable y que está en absolutamente todas las casas cubanas: el paño de cocina.
Puede ser bonito, feo, reciclado, lleno de huecos, pero ahí está el "ganador de mil batallas". No importa si la cocina es grande o pequeña, moderna o tradicional, siempre hay un trapo colgado cerca del fregadero, listo para secar la zona donde se lavan los platos.
Es una costumbre que ha pasado de generación en generación, símbolo de orden, limpieza y ese amor por mantener la cocina “presentable” a toda hora.
Sin embargo, como bien apunta una usuaria en los comentarios, también hay otro paño "que no se toca, que solo es de adorno". Si visitas una casa cubana, en ese trapo que no se te ocurra secarte las manos.
Preguntas frecuentes sobre las costumbres y desafíos en las cocinas cubanas
¿Cuál es el objeto indispensable en las cocinas cubanas?
El paño de cocina es un objeto indispensable en las cocinas cubanas. Este elemento es comúnmente utilizado para secar la zona del fregadero y es un símbolo de orden y limpieza. Puede variar en apariencia, pero siempre está presente en los hogares cubanos.
¿Por qué es tan importante el paño de cocina en Cuba?
El paño de cocina es importante porque es un símbolo de orden y limpieza en el hogar cubano. Además, su presencia se ha mantenido de generación en generación, reflejando la tradición de mantener la cocina siempre presentable, independientemente de las condiciones de vida en la isla.
¿Qué otras costumbres cubanas se observan en tiempos de escasez?
En tiempos de escasez, los cubanos desarrollan ingeniosas costumbres para maximizar el uso de recursos. Esto incluye cortar tubos de pasta dental para obtener todo el producto, añadir agua al champú para prolongar su uso, y reutilizar materiales como bolsas plásticas y frascos. Estos hábitos reflejan la creatividad y la resiliencia de las familias frente a la precariedad.
¿Cómo enfrentan las mujeres cubanas la escasez de productos de higiene femenina?
Muchas mujeres cubanas utilizan trapos reciclados como compresas menstruales debido a la escasez de almohadillas íntimas. Aunque el gobierno distribuye un paquete mensual, hace ya más de un año que no llega a las farmacias, obligando a buscar alternativas en el mercado negro o recurrir a soluciones improvisadas.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.