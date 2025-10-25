La costumbre cubana que no falta en tu cocina

La creadora de contenidos Darlis (@darlis.merio8) compartió en TikTok un video que despertó risas y se volvió viral, por mostrar un elemento que está siempre presente en las cocinas cubanas.

No es la olla arrocera, ni el viejo caldero de freír plátanos. El protagonista del video es un objeto indispensable y que está en absolutamente todas las casas cubanas: el paño de cocina.

Puede ser bonito, feo, reciclado, lleno de huecos, pero ahí está el "ganador de mil batallas". No importa si la cocina es grande o pequeña, moderna o tradicional, siempre hay un trapo colgado cerca del fregadero, listo para secar la zona donde se lavan los platos.

Es una costumbre que ha pasado de generación en generación, símbolo de orden, limpieza y ese amor por mantener la cocina “presentable” a toda hora.

Sin embargo, como bien apunta una usuaria en los comentarios, también hay otro paño "que no se toca, que solo es de adorno". Si visitas una casa cubana, en ese trapo que no se te ocurra secarte las manos.