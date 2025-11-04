Pese a las críticas, régimen cubano añade nuevas cuentas bancarias para donaciones por el huracán Melissa

Vídeos relacionados:
El Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) anunció este lunes nuevas cuentas bancarias para recibir donaciones destinadas a la recuperación tras el paso del huracán Melissa, pese a las fuertes críticas ciudadanas por la falta de transparencia en la gestión de los fondos recaudados desde la semana pasada.
En una publicación en su perfil oficial de Facebook, el MINCEX informó que las donaciones podrán canalizarse a través de varias instituciones financieras, entre ellas el Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA), lo que ha despertado nuevas dudas sobre la trazabilidad y control del dinero que se recaude.
El comunicado no aclara por qué se abren nuevas cuentas cuando el sistema bancario estatal, a través del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), ya había habilitado vías similares para “damnificados por el huracán Melissa” antes incluso de que el ciclón impactara el oriente del país. Tampoco ofrece cifras oficiales sobre los montos recaudados, los beneficiarios ni los mecanismos de auditoría empleados.
En redes sociales, numerosos cubanos han expresado su desconfianza en que las donaciones lleguen realmente a las familias afectadas, y cuestionaron la ausencia de información pública verificable sobre el uso de los fondos.
Desde el paso del huracán, las críticas se han centrado en la opacidad del manejo estatal de la ayuda, el control exclusivo de los canales oficiales y la falta de participación de organizaciones independientes o comunitarias que podrían garantizar una distribución más directa y transparente.
Lo más leído hoy:
Aunque las autoridades presentan estas cuentas como un mecanismo para facilitar el envío de recursos desde el exterior, el gesto se percibe por muchos ciudadanos como una medida propagandística sin rendición de cuentas, en un contexto en el que la población exige pruebas de que la ayuda realmente llega a quienes más la necesitan.
La publicación del MINCEX no especifica cuántos fondos se han recibido hasta la fecha, ni detalla qué instituciones supervisarán su administración, lo que agrava el escepticismo sobre un proceso que, según varios comentarios en redes, “no inspira confianza mientras el pueblo no vea resultados concretos”.
Mientras tanto, la emergencia humanitaria provocada por Melissa sigue afectando a miles de familias en el oriente cubano, y la brecha entre el discurso oficial y la realidad cotidiana continúa creciendo, al igual que la desconfianza popular en las vías institucionales de donación.
Preguntas frecuentes sobre las donaciones y la gestión de ayudas tras el huracán Melissa en Cuba
¿Por qué el régimen cubano ha creado nuevas cuentas bancarias para donaciones tras el huracán Melissa?
El régimen cubano, a través del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), ha anunciado la apertura de nuevas cuentas bancarias para recibir donaciones con el objetivo de facilitar el envío de recursos desde el exterior. Sin embargo, esta medida ha generado críticas debido a la falta de transparencia en la gestión de los fondos recaudados. La desconfianza ciudadana aumenta por la ausencia de información verificable sobre el uso de estos recursos y la falta de participación de organizaciones independientes que podrían garantizar una distribución más directa y transparente.
¿Cómo se gestionará la ayuda internacional que llega a Cuba tras el huracán Melissa?
El gobierno cubano ha insistido en que toda la ayuda internacional será canalizada a través de las autoridades del país, lo que ha generado preocupaciones sobre la transparencia y eficacia de su distribución. A pesar de los ofrecimientos de ayuda de otros países, como Estados Unidos y Alemania, el control estatal sobre la distribución de estas ayudas ha sido un tema recurrente de crítica. Muchos ciudadanos y organizaciones piden que las donaciones lleguen directamente a las comunidades afectadas para garantizar que los recursos alcancen a quienes realmente los necesitan.
¿Qué alternativas existen para enviar ayuda a las víctimas del huracán Melissa en Cuba?
Además de las vías oficiales, existen iniciativas ciudadanas y comunitarias que se están organizando para enviar ayuda directamente a las áreas afectadas. Proyectos como "Dar es dar" y "Ministerio Aliento de Vida" han lanzado campañas para recolectar y enviar insumos básicos directamente a las provincias más afectadas. Estas iniciativas reflejan una creciente autogestión comunitaria y una alternativa a las restricciones y controles estatales en la distribución de ayuda humanitaria.
¿Qué postura ha tomado el gobierno cubano respecto a la ayuda ofrecida por Estados Unidos?
El gobierno cubano ha expresado su disposición a aceptar ayuda humanitaria siempre que se respete la soberanía nacional y se coordine con las autoridades locales. Sin embargo, ha habido declaraciones contradictorias y una postura de rechazo hacia el ofrecimiento estadounidense de enviar ayuda directamente al pueblo cubano sin intermediarios del régimen. Esto ha generado tensiones diplomáticas y ha incrementado la desconfianza ciudadana sobre la gestión de la ayuda internacional.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.