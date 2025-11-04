Pese a las críticas, régimen cubano añade nuevas cuentas bancarias para donaciones por el huracán Melissa

Vídeos relacionados:

El Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) anunció este lunes nuevas cuentas bancarias para recibir donaciones destinadas a la recuperación tras el paso del huracán Melissa, pese a las fuertes críticas ciudadanas por la falta de transparencia en la gestión de los fondos recaudados desde la semana pasada.

En una publicación en su perfil oficial de Facebook, el MINCEX informó que las donaciones podrán canalizarse a través de varias instituciones financieras, entre ellas el Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA), lo que ha despertado nuevas dudas sobre la trazabilidad y control del dinero que se recaude.

Captura de Facebook/Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera - Mincex

El comunicado no aclara por qué se abren nuevas cuentas cuando el sistema bancario estatal, a través del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), ya había habilitado vías similares para “damnificados por el huracán Melissa” antes incluso de que el ciclón impactara el oriente del país. Tampoco ofrece cifras oficiales sobre los montos recaudados, los beneficiarios ni los mecanismos de auditoría empleados.

En redes sociales, numerosos cubanos han expresado su desconfianza en que las donaciones lleguen realmente a las familias afectadas, y cuestionaron la ausencia de información pública verificable sobre el uso de los fondos.

Desde el paso del huracán, las críticas se han centrado en la opacidad del manejo estatal de la ayuda, el control exclusivo de los canales oficiales y la falta de participación de organizaciones independientes o comunitarias que podrían garantizar una distribución más directa y transparente.

Aunque las autoridades presentan estas cuentas como un mecanismo para facilitar el envío de recursos desde el exterior, el gesto se percibe por muchos ciudadanos como una medida propagandística sin rendición de cuentas, en un contexto en el que la población exige pruebas de que la ayuda realmente llega a quienes más la necesitan.

La publicación del MINCEX no especifica cuántos fondos se han recibido hasta la fecha, ni detalla qué instituciones supervisarán su administración, lo que agrava el escepticismo sobre un proceso que, según varios comentarios en redes, “no inspira confianza mientras el pueblo no vea resultados concretos”.

Mientras tanto, la emergencia humanitaria provocada por Melissa sigue afectando a miles de familias en el oriente cubano, y la brecha entre el discurso oficial y la realidad cotidiana continúa creciendo, al igual que la desconfianza popular en las vías institucionales de donación.