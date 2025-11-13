Trump firma ley que acaba con el cierre del gobierno de EE.UU: ¿Cuándo volverá todo a la normalidad?

El presidente Donald Trump estampó su firma este miércoles en una ley que marcó el fin del cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos.

Tras 43 días de parálisis federal, la reapertura comienza, pero expertos advierten que el regreso a la normalidad será un proceso lento, costoso y políticamente tenso.

La aprobación de un paquete de financiación por parte del Congreso, seguida de la promulgación presidencial, pone fin a seis semanas de un estancamiento que paralizó operaciones clave del Estado, suspendió salarios a más de 800,000 empleados federales y dejó expuestos a millones de ciudadanos a la interrupción de servicios esenciales.

“Es un honor firmar este increíble proyecto de ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar”, declaró Trump durante el acto de la firma, en el que estuvo acompañado por líderes republicanos.

La legislación fue aprobada por la Cámara de Representantes con 222 votos a favor y 209 en contra.

Solo seis demócratas votaron a favor, mientras que en el Senado ocho senadores demócratas se desmarcaron de su partido para alcanzar un acuerdo bipartidista que pudiera desbloquear la crisis.

Este esfuerzo se dio en un contexto de creciente presión pública, afectaciones económicas visibles y un Congreso prácticamente paralizado desde septiembre.

El resultado es una ley que garantiza el funcionamiento del gobierno hasta el 30 de enero de 2026, pero que también incluye disposiciones polémicas, como una cláusula que permitiría a algunos senadores demandar al Departamento de Justicia por investigaciones pasadas.

Esto ha abierto una nueva grieta dentro del Congreso, incluso entre los propios republicanos.

¿Qué cambia a partir de ahora?

El acuerdo aprobado no solo reabre las agencias federales, sino que asegura la transferencia retroactiva de salarios a cientos de miles de empleados públicos.

Incluye también aumentos de fondos para la Patrulla Fronteriza, asistencia alimentaria, programas de nutrición infantil y hospitales del Departamento de Asuntos de Veteranos.

Sin embargo, no todo son buenas noticias.

La versión final del texto eliminó la prórroga de subsidios al sistema de salud, lo que deja en suspenso la continuidad de programas vinculados al Obamacare y abre un nuevo frente de confrontación política para diciembre.

¿Qué implica la reapertura para los ciudadanos?

Aunque la ley habilita de inmediato los fondos, el retorno a la normalidad no será automático.

Funcionarios y especialistas en administración pública advierten que la reincorporación total de empleados, la reanudación de operaciones administrativas y el restablecimiento de servicios se dará por etapas.

“La actualización de sistemas, el reinicio de nóminas y la gestión del atraso acumulado tomará días o incluso semanas”, explicó un alto funcionario del Departamento de Gestión Administrativa, citado por la prensa estadounidense.

Sectores clave afectados:

Control aéreo: El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que los controladores recibirán el 70% de los salarios atrasados en las primeras 48 horas, y el resto hacia el fin de semana. No obstante, advierte que los niveles normales de operación podrían demorarse más debido a la congestión operativa.

Asistencia alimentaria: El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) requerirá hasta una semana para normalizar transferencias a beneficiarios. Los sistemas estatales deben actualizarse, y los proveedores enfrentan una alta demanda acumulada.

Administración ambiental y de mercado: La Agencia de Protección Ambiental y la Comisión de Bolsa y Valores interrumpieron sus funciones reguladoras durante el cierre, lo que generó demoras en certificaciones clave para la industria.

Parques nacionales y turismo: Aunque muchas áreas permanecieron abiertas, la falta de mantenimiento y limpieza deterioró la experiencia turística y provocó pérdidas significativas al sector.

El costo de la parálisis: pérdidas millonarias y consecuencias internacionales

Durante las seis semanas de cierre, el impacto económico fue profundo y generalizado.

Estimaciones independientes sitúan las pérdidas entre 10,000 y 15,000 millones de dólares por semana, sumando el efecto en consumo, inversión, recaudación fiscal y turismo.

“Millones de familias podrían enfrentar nuevos retrasos hasta que la infraestructura técnica recupere su capacidad plena”, alertó Bloomberg.

A esto se suma un efecto internacional considerable. La falta de datos económicos generó incertidumbre en mercados globales, y las trabas aduaneras impactaron negativamente en exportaciones e importaciones.

Empresas latinoamericanas, europeas y asiáticas reportaron dificultades para coordinar con organismos estadounidenses.

Disputas pendientes y la promesa de nuevos conflictos

Aunque el cierre ha terminado, el acuerdo presupuestario no resuelve los problemas de fondo. Quedan pendientes decisiones clave:

Subsidios sanitarios: El vencimiento de los créditos fiscales del Obamacare en diciembre anticipa un choque frontal entre la Casa Blanca y la oposición demócrata.

Reforma sanitaria: Trump ha vuelto a poner sobre la mesa su propuesta de reformar el sistema de salud.

“Obamacare fue un desastre... Podemos hacerlo mucho mejor”, afirmó. Su intención es eliminar los pagos a compañías de seguros y redirigir el dinero “directamente a la gente”.

Presupuesto agrícola y créditos energéticos: Otros proyectos fundamentales para la economía rural y la transición energética también enfrentan fechas límite inminentes.

Caso Epstein: En un giro inesperado, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, anunció que se adelantará la presentación de un proyecto para obligar al Departamento de Justicia a desclasificar todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, tras alcanzar el mínimo de 218 firmas para forzar la votación.

Crisis, desgaste y la fragilidad institucional

El episodio ha dejado al descubierto la vulnerabilidad del sistema político estadounidense. La utilización del cierre como herramienta de presión, tanto por parte de la Casa Blanca como del Congreso, evidencia los límites de un modelo en el que las diferencias partidistas pueden paralizar completamente el funcionamiento estatal.

“Si elimináramos la obstrucción parlamentaria, esto nunca volvería a suceder”, dijo Trump, aludiendo a las reglas del Senado que exigen una mayoría calificada para avanzar con ciertas leyes.

Pero lo cierto es que, más allá de los tecnicismos legislativos, el deterioro de la gobernabilidad y el aumento de la polarización están detrás de la prolongación sin precedentes del cierre.

La representante Rosa DeLauro denunció que algunos senadores “votaron para embolsarse el dinero de los contribuyentes: US$ 500,000 por cada vez que se inspeccionaban sus registros”, en relación con la cláusula que permitiría demandar al Departamento de Justicia.

Por su parte, el líder demócrata Hakeem Jeffries advirtió: “Esta lucha no ha terminado. Apenas estamos comenzando”.

El fin del shutdown representa, sin duda, un alivio inmediato. Pero el camino hacia una verdadera recuperación administrativa, económica e institucional será largo y lleno de obstáculos. El regreso a la normalidad dependerá no solo de los tiempos técnicos, sino del clima político en Washington.

La presión por acuerdos duraderos, el fantasma de nuevas parálisis presupuestarias y las tensiones preelectorales de cara a 2026 configuran un panorama incierto.