"Voté por Trump para que deportara criminales, no trabajadores": Reacción a redada de ICE en Miami-Dade

Un hombre que, por su acento, parece ser cubano, cuestionó duramente un operativo de deportación realizado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) en el suroeste del condado Miami-Dade.

El video del incidente fue compartido por Local 10 News y su periodista Christian De La Rosa, quien explicó que el testigo envió las imágenes para denunciar lo que calificó como un “abuso”.

“Yo voté por Trump para que deportaran los que tenían récord, los criminales, pero no para que deportaran a los trabajadores. Están deportando a los trabajadores, bueno, es un abuso lo que tienen, un abuso”, se escucha decir al hombre en el video.

Visiblemente molesto, muestra una caravana de vehículos oficiales y añade: “Mira cuántos carros hay. Esto es un comando para parar a una persona. Abusadores los que son, pena les debería estar”.

El ciudadano afirmó que antes se realizó un operativo similar, y en esa ocasión los detenidos eran trabajadores guatemaltecos sin antecedentes penales, dedicados al mantenimiento de jardines.

“Ahorita pararon un camión en Krome, ahí, y llevaron a tres guatemaltecos. Tenían récord, ninguno. Estaban trabajando, iban a cortar la grama”, relató.

Dirigiéndose a los agentes, agregó: “Yo sé, ustedes no tienen la culpa, los mandan. Ese es su trabajo, pero están abusando demasiado. ¿Quién va a cortar la grama? ¿Quién va a sembrar las palmas? Ellos no tienen récord”.

El periodista Christian De La Rosa señaló que se trata de uno de varios operativos migratorios realizados en los últimos días en el sur de Florida.

La grabación también fue compartida en las historias de Instagram del excongresista demócrata Joe Garcia, quien representó al sur de la Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y es una figura conocida por su defensa de políticas migratorias más humanitarias.

Los operativos se enmarcan en la política del gobierno de Donald Trump de reforzar la aplicación de leyes migratorias, con prioridad —según la administración— en personas con historial criminal.

Sin embargo, este ejemplo y otras denuncias como esta han reavivado el debate sobre los alcances y los criterios de las redadas, que al parecer se han “mudado” para Florida y están afectando a comunidades de trabajadores latinos del sur del estado.

El operativo migratorio en el suroeste del condado Miami-Dade no ha sido un hecho aislado. En los últimos días, el sur de Florida ha sido escenario de una intensificación de redadas llevadas a cabo por el ICE, lo que ha provocado temor en comunidades migrantes y una reacción de protesta creciente.

En barrios como la Pequeña Habana se han reportado múltiples detenciones, incluyendo a personas sin historial criminal ni procesos pendientes con las autoridades.

Varios testigos denunciaron arrestos en plena vía pública, en restaurantes, mercados y paradas de transporte, donde agentes de inmigración se presentaron sin identificarse, generando tensión entre vecinos y comerciantes.

La presión migratoria ha sido tan intensa que organizaciones de derechos civiles y líderes comunitarios en Miami han comenzado a movilizarse.

Una ola de miedo y protestas ha sacudido el sur de Florida, impulsada por quienes denuncian que los operativos no están respetando los criterios anunciados por la administración Trump, como la prioridad de deportar a criminales. En cambio, estarían afectando a trabajadores, madres de familia e incluso personas con solicitudes en trámite.

Imágenes compartidas en redes sociales y medios locales han mostrado a agentes del ICE ejecutando detenciones en lugares públicos sin dar explicaciones.

Las escenas han sido descritas como “traumáticas” y “desproporcionadas” por activistas y testigos presenciales, que cuestionan el uso de fuerzas policiales para capturar a personas sin antecedentes penales.