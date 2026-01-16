Accidente en Las Tunas: Tres vehículos chocan en la curva de Becerra rumbo a Puerto Padre

Un grave accidente de tránsito ocurrido la noche de este jueves en la provincia de Las Tunas dejó doce personas lesionadas, según confirmaron autoridades locales.
El periodista Orlando Cruz Vázquez informó que el siniestro tuvo lugar en el kilómetro ocho de la carretera que conduce a Puerto Padre, a la altura de la conocida curva de Becerra.
De acuerdo con versiones preliminares, en el hecho se vieron implicados tres vehículos: una rastra, un camión particular con varios pasajeros y un automóvil moderno de la marca MG.
El camión habría impactado una de las ruedas traseras de la rastra mientras ambos vehículos se cruzaban en sentido contrario, lo que provocó que el conductor perdiera el control y chocara con el auto que transitaba detrás del remolque.
Los doce heridos fueron trasladados al hospital provincial Dr. Ernesto Guevara de la Serna, en la ciudad de Las Tunas, donde reciben atención médica.
La doctora Idalmis Thaimí Ramos Díaz informó que ninguno de los pacientes se encuentra en peligro para la vida y que permanecen bajo observación mientras se les practican estudios clínicos complementarios.
Autoridades de tránsito investigan las causas del accidente, ocurrido en un tramo considerado peligroso debido al deterioro del pavimento y la escasa iluminación. El gobierno local aseguró que en las próximas horas ofrecerá un parte actualizado sobre la evolución de los heridos.
