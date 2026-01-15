Muere cubano de 50 años tras chocar con una furgoneta en Alicante, España

Vídeos relacionados:

Ver más

Un cubano de 50 años perdió la vida el martes 13 de enero en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Alicante, un hecho que vuelve a sacudir a la comunidad migrante cubana en España y deja una historia marcada por la tragedia lejos de la isla.

El siniestro tuvo lugar en la tarde, alrededor de las 6:14 p.m., en la carretera CV-755, a la altura del término municipal de Callosa d’en Sarrià. Según informaron fuentes de la Guardia Civil citadas por El Español, el hombre viajaba en una motocicleta cuando chocó de manera frontal contra una furgoneta en el kilómetro 14,700 de la vía.

Captura de Facebook/De Alicante

Las autoridades confirmaron que la víctima era de origen cubano, aunque no confirmaron su identidad. El conductor de la furgoneta, un hombre español de 60 años, resultó ileso tras el impacto, de acuerdo con la información publicada por Todo Alicante.

La causa probable del accidente, según las primeras investigaciones, apunta a que la motocicleta habría invadido el carril contrario en un tramo de curva.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y una ambulancia de Soporte Vital Básico.

Lo más leído hoy:

El personal sanitario intentó durante varios minutos reanimar al motorista mediante maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar y técnicas de estabilización, pero no hubo respuesta y finalmente se confirmó su fallecimiento, señalaron fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias citadas por medios locales.

La muerte del cubano ha generado conmoción en la zona y reaviva el dolor que acompaña a muchas familias de la diáspora, marcadas por pérdidas repentinas en tierras ajenas, donde la búsqueda de un futuro mejor termina, en ocasiones, de forma trágica.