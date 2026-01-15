Régimen anuncia reparación de ómnibus mientras el transporte público se hunde

Vídeos relacionados:
En medio de una crisis profunda del transporte público en Cuba, el régimen anunció -por enésima vez- avances en un programa de reparación de ómnibus destinados al sistema de transporte capitalino, una promesa que llega tarde para millones de cubanos atrapados a diario entre largas esperas, hacinamiento y precios prohibitivos.
De acuerdo con el diario oficialista Granma, la Empresa Productora de Ómnibus Evelio Prieto Guillama (Caisa), ubicada en Guanajay y única ensambladora de este tipo de vehículos en la Isla, trabaja en la recuperación de 100 ómnibus que, según el plan oficial, deberán incorporarse gradualmente hasta 2026. El programa contempla 60 ómnibus rígidos Yutong y 40 articulados, de acuerdo con información publicada por el periódico El Artemiseño.
Promesas frente a una realidad asfixiante
La dirección de Caisa aseguró que los primeros ocho ómnibus reparados serán entregados dentro del mes en curso. Sin embargo, el anuncio contrasta con la situación cotidiana que enfrentan los ciudadanos: rutas desaparecidas, frecuencias impredecibles y paradas abarrotadas desde la madrugada.
Ante el colapso del transporte estatal, miles de familias se ven obligadas a recurrir a vehículos privados, una alternativa prácticamente indispensable para moverse de un punto A a un punto B, pero con costos elevados que golpean duramente los ya maltrechos bolsillos de los cubanos. En muchas provincias, trasladarse al trabajo, a una escuela o a un hospital se ha convertido en un lujo.
Apagones, combustible y donaciones extranjeras
El propio reporte oficial reconoce que el plan de reparación ha sufrido retrasos significativos debido a los apagones prolongados y a la falta de combustible para el traslado del personal durante el segundo semestre de 2025, problemas estructurales que afectan a prácticamente todos los sectores del país.
Para intentar sortear estas limitaciones, la empresa depende de un donativo de piezas y componentes provenientes de China, así como de la fabricación local de algunas partes y la contratación de terceros de la industria nacional. Es decir, incluso la recuperación del transporte público sigue atada a la ayuda externa.
Moverse en Cuba: una odisea diaria
Hoy, trasladarse en Cuba es una carrera de obstáculos: horas de espera bajo el sol, viajes en condiciones precarias, dependencia casi total del transporte privado, y un gasto desproporcionado en relación con los salarios.
Mientras tanto, los anuncios oficiales avanzan a un ritmo muy distinto al de las necesidades reales de la población.
¿Cuál es la situación actual del transporte público en Cuba?
El transporte público en Cuba se encuentra en una crisis profunda, caracterizada por largas esperas, hacinamiento y precios prohibitivos. Muchas rutas han desaparecido y las frecuencias son impredecibles, lo que obliga a los ciudadanos a depender de costosos vehículos privados.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para mejorar el transporte público?
El gobierno ha anunciado un programa de reparación de ómnibus que contempla la recuperación de 100 unidades hasta 2026. Sin embargo, este plan ha enfrentado retrasos por apagones y falta de combustible, y depende en gran medida de donaciones extranjeras, como las piezas provenientes de China.
¿Qué rol juegan las donaciones extranjeras en la recuperación del transporte en Cuba?
Las donaciones extranjeras son cruciales para la recuperación del transporte en Cuba. Por ejemplo, China ha donado piezas y equipamiento técnico para reparar ómnibus en La Habana. Sin embargo, estas ayudas son solo paliativos ante una crisis estructural mucho más amplia.
¿Cómo afecta la crisis del transporte público a la vida diaria de los cubanos?
La crisis del transporte público en Cuba complica enormemente la vida diaria de los cubanos. Las largas esperas, la suspensión de rutas y la dependencia del transporte privado encarecen significativamente el costo de vida y dificultan el acceso a servicios esenciales como trabajo, educación y salud.
¿Qué desafíos enfrenta el sistema de transporte interprovincial en Cuba?
El sistema de transporte interprovincial en Cuba enfrenta una grave crisis debido a la escasez de ómnibus y recursos esenciales. Actualmente, solo una fracción de los vehículos está operativa, lo que provoca largas esperas y obliga a muchos a recurrir a costosos servicios privados.
