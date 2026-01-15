Régimen anuncia reparación de ómnibus mientras el transporte público se hunde

Vídeos relacionados:

En medio de una crisis profunda del transporte público en Cuba, el régimen anunció -por enésima vez- avances en un programa de reparación de ómnibus destinados al sistema de transporte capitalino, una promesa que llega tarde para millones de cubanos atrapados a diario entre largas esperas, hacinamiento y precios prohibitivos.

De acuerdo con el diario oficialista Granma, la Empresa Productora de Ómnibus Evelio Prieto Guillama (Caisa), ubicada en Guanajay y única ensambladora de este tipo de vehículos en la Isla, trabaja en la recuperación de 100 ómnibus que, según el plan oficial, deberán incorporarse gradualmente hasta 2026. El programa contempla 60 ómnibus rígidos Yutong y 40 articulados, de acuerdo con información publicada por el periódico El Artemiseño.

Promesas frente a una realidad asfixiante

La dirección de Caisa aseguró que los primeros ocho ómnibus reparados serán entregados dentro del mes en curso. Sin embargo, el anuncio contrasta con la situación cotidiana que enfrentan los ciudadanos: rutas desaparecidas, frecuencias impredecibles y paradas abarrotadas desde la madrugada.

Ante el colapso del transporte estatal, miles de familias se ven obligadas a recurrir a vehículos privados, una alternativa prácticamente indispensable para moverse de un punto A a un punto B, pero con costos elevados que golpean duramente los ya maltrechos bolsillos de los cubanos. En muchas provincias, trasladarse al trabajo, a una escuela o a un hospital se ha convertido en un lujo.

Apagones, combustible y donaciones extranjeras

El propio reporte oficial reconoce que el plan de reparación ha sufrido retrasos significativos debido a los apagones prolongados y a la falta de combustible para el traslado del personal durante el segundo semestre de 2025, problemas estructurales que afectan a prácticamente todos los sectores del país.

Para intentar sortear estas limitaciones, la empresa depende de un donativo de piezas y componentes provenientes de China, así como de la fabricación local de algunas partes y la contratación de terceros de la industria nacional. Es decir, incluso la recuperación del transporte público sigue atada a la ayuda externa.

Moverse en Cuba: una odisea diaria

Hoy, trasladarse en Cuba es una carrera de obstáculos: horas de espera bajo el sol, viajes en condiciones precarias, dependencia casi total del transporte privado, y un gasto desproporcionado en relación con los salarios.

Mientras tanto, los anuncios oficiales avanzan a un ritmo muy distinto al de las necesidades reales de la población.