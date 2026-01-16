Apagones sin tregua para el "pueblo combatiente": El déficit eléctrico golpea a toda Cuba

Marcha del Pueblo Combatiente en homenaje a los militares muertos en Venezuela

La crisis energética en Cuba no da respiro. Este 16 de enero la Unión Eléctrica (UNE) confirmó que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) estuvo afectado durante las 24 horas del día anterior y que la situación continuaba igual al amanecer.

Lejos de ser un evento puntual, los apagones siguen siendo una constante que atraviesa toda la Isla y que expone, una vez más, la incapacidad del Estado para garantizar un servicio básico a la población.

Según el parte oficial, la máxima afectación del jueves fue de 2010 MW a las 6:30 pm, cifra superior a la prevista, debido a estar fuera de servicio la unidad 6 de la termoeléctrica Renté y la 8 de la CTE Mariel.

A las 6:00 am de este viernes, mientras el régimen daba los últimos toques a la preparación de la Marcha del Pueblo Combatiente que convocó Díaz-Canel, la disponibilidad del SEN era de apenas 1220 MW frente a una demanda de 1970 MW, lo que dejó un déficit de 760 MW.

Para el horario del mediodía ya se estimaba una afectación de 1100 MW.

Las causas del colapso se repiten: averías, mantenimientos prolongados y una falta crónica de combustible.

Permanecen fuera de servicio por roturas las unidades 5 y 8 de la CTE Mariel, las 1 y 2 de Felton y la 6 de la Antonio Maceo, en Santiago de Cuba.

A ello se suman trabajos de mantenimiento en el bloque 2 de la CTE Santa Cruz y el 4 de la Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Solo en generación térmica, hay 699 MW indisponibles, una cifra que ilustra el deterioro extremo del parque energético.

Pero el golpe mayor llega desde la generación distribuida: 96 centrales están paradas por falta de combustible, lo que significa 927 MW menos, a los que se suman 24 MW de la Patana de Melones, 39 MW de la Patana de Regla y 171 MW fuera de servicio por falta de lubricante.

En total, la escasez de insumos deja 1161 MW afectados por esta causa.

Para el horario pico nocturno, la UNE prevé la entrada de 120 MW de la unidad 1 de Felton y 30 MW de Energás Jaruco. Aun así, la disponibilidad apenas llegaría a 1400 MW, frente a una demanda estimada de 3150 MW, lo que generaría un déficit de 1750 MW y una afectación real de hasta 1780 MW.

Ni siquiera los 37 nuevos parques solares logran compensar el colapso: produjeron 2583 MWh y alcanzaron una potencia máxima de 430 MW al mediodía, una cifra insuficiente frente a la magnitud del déficit nacional.

En La Habana, la Empresa Eléctrica reportó que el jueves el servicio estuvo afectado durante 14 horas y 28 minutos, con una máxima de 353 MW a las 6:30 pm. Se afectaron 95 MW por emergencia.

La situación solo se normalizó pasada la medianoche, y aun así quedaron 185 MW afectados por emergencia en seis bloques y nueve circuitos.

La propia empresa advirtió que, si no mejora la disponibilidad del SEN, no será posible cumplir con la programación y seguirán los cortes imprevistos.

Mientras millones de cubanos pasan noches enteras sin luz, sin ventiladores, sin refrigeración para los alimentos y sin poder dormir en medio del calor y los mosquitos, el Gobierno demuestra que no puede garantizar ni un solo día sin apagones.

Sin embargo, sí puede organizar actos políticos y marchas oficiales -como la realizada esta mañana en homenaje a los 32 militares muertos en Venezuela- consumiendo combustible, transporte y recursos en medio de una crisis que asfixia al país.

La contradicción es brutal: un Estado que exige sacrificio al "pueblo combatiente", pero que no logra sostener lo mínimo para que ese mismo pueblo viva con dignidad.

La crisis energética no es un accidente: es el resultado de décadas de abandono, mala gestión, dependencia externa y propaganda en lugar de soluciones reales. Y quienes pagan el precio son, una vez más, los ciudadanos de a pie.