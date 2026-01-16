¿Los pagarías? Así es la casa que un cubano compró por 10 mil dólares en Cuba

Ver más

Un cubano residente en la Isla se volvió viral en redes sociales tras mostrar la amplia casa que compró su amigo, un peluquero, por apenas 10 mil dólares.

El video, publicado en TikTok por el creador conocido como El Cubanito sin Filtro, ha generado cientos de comentarios por el sorprendente tamaño y las condiciones del inmueble.

“Acompáñame a visitar la casa que se compró mi peluquero viviendo en Cuba”, comienza diciendo el influencer en el clip, que ya acumula miles de visualizaciones. En el recorrido muestra que la vivienda está compuesta por cinco cuartos, un enorme patio y hasta un baño adicional en el exterior.

“Este es el primero que es bien grande, mi amor; este es el segundo, un poco más pequeño; este viene siendo el tercero que vuelve a ser grande; este es el cuarto y, por último, este viene siendo el quinto, que lo van a coger para cocina”, narró el tiktoker mientras enseñaba las habitaciones.

El video también muestra que el baño principal necesita una remodelación completa, pero el creador confía en que su amigo sabrá arreglarlo: “Él es curioso para esas cosas, así que siento que va a quedar precioso”.

Según contó, el peluquero planea usar uno de los baños exteriores para atender a los clientes cuando instale su negocio en casa. “Miren qué clase de casota”, comentó el influencer, visiblemente impresionado, mientras enseñaba el gran patio con un aljibe de agua incluido.

Lo más leído hoy:

El inmueble, según detalló, tuvo un costo total de 10 mil dólares, una cifra que muchos usuarios consideraron baja para el tamaño y el estado general de la propiedad, teniendo en cuenta los altos precios actuales del mercado inmobiliario cubano.

En la sección de comentarios, varios internautas expresaron su sorpresa por el precio: “Muy cara para lo deteriorada que está”, escribió un usuario; mientras otro apuntó: “Yo no sé por qué las propiedades en Cuba valen tanto si tienen una pila de años”.

El fenómeno de cubanos comprando o reformando viviendas dentro del país ha crecido en los últimos años, especialmente entre quienes reciben remesas del exterior, en un contexto de crisis económica y encarecimiento general de los bienes.